De temps en temps, un jeu vidéo sort du jour au lendemain qui bouleverse tout et révolutionne le monde des jeux vidéo. Il existe de nombreux exemples de ce type de jeux révolutionnaires, tels que Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Skyrim, Demon’s Souls, etc., tous marquant un avant et un après dans le monde des jeux vidéo. Ces dernières années, sont également apparus des jeux qui ont représenté une révolution, comme Minecraft, créant une grande communauté grâce à l’imagination des joueurs pour créer des mondes infinis dans lesquels explorer. Telle a été la révolution, que certains de ses personnages les plus emblématiques ont été inclus en tant que combattants dans Super Smash Bros.Ultimate. Cependant, il y a eu un jeu qui a récemment marqué le monde des jeux vidéo, donnant de la popularité à un genre dont il y a de plus en plus de titres, le “battle royale”. En effet, nous parlons de Fortnite.

Le Master Chief rejoint la chasse

Le jeu Epic Games ne cesse de gagner des adeptes et de plus en plus d’utilisateurs jouent à ce jeu gratuit. Fortnite est actuellement une excellente vitrine grâce aux millions de joueurs dont il dispose. Il suffit de voir que dans le jeu il y a eu des concerts d’artistes internationaux tels que J Balvin ou Travis Scott. Comme nous pouvons le voir, Fortnite est une excellente plate-forme, donc y inclure des personnages d’autres jeux vidéo est un grand succès. On raconte depuis un moment que l’inclusion de trois grandes stars des jeux vidéo des grandes entreprises: Nintendo, Microsoft et Sony. Eh bien, il semble que les prophéties se réalisent, et c’est que récemment nous avons pu voir l’inclusion de Kratos, dieu de la guerre et icône de Sony, dans ladite bataille royale. Et cela ne s’arrête pas là, puisque lors de la soirée de gala des Game Awards 2020, Microsoft a annoncé que son Master chef, Ce serait dans le titre Epic Games, qui est déjà disponible dans votre magasin, faisant partie de la série Fortnite Video Game Legends.

Comme nous pouvons le voir, ce sont déjà deux personnages emblématiques de deux sociétés qui font partie de la liste Fortnite. Et qu’en est-il du personnage de Nintendo? Il y a beaucoup de rumeurs qui suggèrent que Samus Aran, le célèbre chasseur de primes, va être le porte-étendard du Grand N. Il n’y a rien de confirmé pour le moment, mais nous serons attentifs aux informations futures.

