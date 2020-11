The Mandalorian: Conviction nous pousse à nous faufiler derrière les forces de l’Empire sans être détectés.

La première de The Mandalorian en 2019 a été un succès auprès des fans de Star Wars, et un phénomène viral à travers le désormais célèbre “Baby Yoda”. Avec le début de sa deuxième saison, la série est à nouveau sur toutes les lèvres Ces jours-ci, et il y en a qui en profitent pour publier leurs propres jeux basés sur The Mandalorian grâce aux outils de création de Dreams, le jeu de Media Molecule pour PS4. C’est le cas avec Le mandalorien: conviction.

Il s’agit de une aventure d’action furtive basé sur l’un des premiers épisodes de la série, et inspiré du jeu homonyme de la saga Splinter Cell. De cette manière, comme indiqué sur votre page Dreams, nous devrons infiltrer une cachette impériale pour sauver Baby Yoda, en utilisant la furtivité et les armes de notre chasseur de primes. Une proposition qui tu peux voir en action grâce à la vidéo ci-dessous, postée sur Reddit par son créateur.

Alors que la proposition ça a l’air un peu rugueux à bien des égards, notamment dans les animations, ce n’est pas sans mérite le travail en solo de ce fan de Star Wars, à l’aide des outils proposés par Dreams. Nous ne savons pas combien de temps il faudra à Disney pour frapper à la porte de son auteur, mais ce que nous savons, c’est que The Mandalorian est venu dans les escadrons Star Wars avec du contenu gratuit et que Microsoft mettra en vente un contrôleur pour les consoles Xbox.

