C’est la façon de jouer avec Controller sur la version PC.

Un rapport récent de Valve, basé sur des données de Steam, suggère que de plus en plus de joueurs sur PC jouent avec un contrôleur. Et maintenant, grâce à ce nouveau mod pour Star Wars Jedi: Fallen Order, n’importe qui peut jouer avec Controller sur son ordinateur, qu’il en possède un ou non. Et c’est qu’un utilisateur a créé un mod de The Mandalorian qui transforme Cal Kestis en le chasseur de primes le plus célèbre à la télévision actuelle.

Disponible via Nexusmods, cette création AlexPo remplace le modèle de notre personnage par il a ordonné”, vêtu de son armure iconique, avec un design inspiré de son look de la deuxième saison de la série. Et il porte tous les éléments que l’on pourrait en attendre, du casque toujours présent même un jetpack sur son dos, ainsi qu’une cape dans le style du jeu. En cela, les fonctionnalités du mod plusieurs looks différents, afin que nous puissions personnaliser le mandalorien à notre guise.

Capture du mod, prise par l’utilisateur de Nexusmods BigTP

Pour compléter l’offre, le mod vous permet de changer notre sabre laser pour un sabre noir, si nous le souhaitons. Une arme ancienne que beaucoup reconnaîtront dès la première saison de la série. Oui, le mod n’inclut pas un Baby Yoda comme compagnon d’aventure, mais tout ne peut pas être obtenu dans cette vie. Avec le succès de The Mandalorian très présent, la série Star Wars a inspiré toutes sortes de développements récents, d’une mise à jour de contenu dans Star Wars Squadrons à un nouveau contrôleur Xbox spécialement conçu, ou encore un fan game créé au sein de Dreams .

Mais si vous n’avez pas encore essayé cette aventure Respawn, qui est disponible dans son intégralité sur EA Play, et incluse dans Xbox Game Pass Ultimate, il est préférable que vous jetiez un œil à notre analyse de Star Wars Jedi: Fallen Order.

En savoir plus: Star Wars Jedi: Fallen Order, The Mandalorian, Star Wars et Mods.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');