Animal Crossing New Horizons est né à un moment très particulier de l’histoire: c’était le 20 mars 2020 et la plupart des pays du monde se préparaient, s’ils n’avaient pas déjà commencé, à un temps d’enfermement et de mobilité limitée nécessaire pour faire face à la pandémie de COVID-19. Le titre Nintendo est immédiatement devenu un succès qui, en raison de sa nature sociale, a aidé de nombreuses personnes à surmonter les quarantaines, les gardant en contact avec une communauté de joueurs très active et, en fonction des objectifs du jeu, empathiques et coopérateur. Animal Crossing a fait les gros titres au cours de l’année écoulée, non seulement pour ses ventes extraordinaires, mais aussi pour l’activité des grandes entreprises qui ont vu dans le jeu une grande vitrine, ses bienfaits pour la santé ou les interactions de ses des utilisateurs qui, dans ce cas, prennent une nouvelle dimension: un couple rencontré grâce au titre en jouant en confinement, et maintenant ils font des plans de mariage.

Steven BrownPère de deux enfants dans l’Utah, aux États-Unis, il a commencé à jouer à Animal Crossing pendant les premiers mois de la pandémie parce que son travail avait été interrompu. Il a pris le jeu comme un moyen d’échapper au monde réel, de profiter de quelque chose de calme, de se détendre. Il est arrivé un moment où il a obtenu une quantité considérable de cloches, il a donc été encouragé à les partager et en a offert gratuitement. via un groupe de joueurs Facebook. L’un des premiers commentaires qu’il a reçus était d’une femme nommée Shayla Johnson. Ils ont parlé et ont décidé de se rencontrer sur Johnson Island. C’est comme ça que tout a commencé.

«Quelque chose a cliqué», dit-il. Shayla, “Et au fur et à mesure que nous parlions, nous avons réalisé que nous avions beaucoup plus en commun que nous n’aurions pu le penser.”

Après la transaction, elle l’a invité à voir son île, ils se sont promenés tout en parlant par SMS et l’amitié a rapidement émergé. Ce jour ils étaient ensemble quatre heures. Ils ont commencé à jouer avec une certaine régularité, ils ont beaucoup parlé à l’intérieur et à l’extérieur du match et petit à petit ils ont senti qu’ils avaient besoin de plus. Ils tombaient amoureux de loin. En août, Steven s’est envolé pour l’Indiana pour rencontrer Shayla en personne, et c’est alors qu’ils ont réalisé que c’était sérieux, qu’ils étaient vraiment amoureux.

Brown a pris, sans rien dire, une bague avec lui. À ce moment-là, il était clair qu’il aimait Shayla, mais la distance est perfide et il avait encore peur, il voulait voir comment tout se passait quand ils se sont rencontrés avant de lui proposer. Cette première date «physique» était le point de non-retour. Le lien au moment où ils se sont vus était incontestable pour eux deux, et quand il a été déclaré, Shayla a dit oui.

Voir également

«J’aimerais que les gens voient avec ça [su relación] que peu importe à quel point le monde d’aujourd’hui est effrayant et à quel point il peut être déprimant, il y a de l’espoir. ” marron, “Il y a de la joie, il y a de la lumière.”

Le couple planifie maintenant leur mariage et le déménagement de Shayla dans l’Utah, où ils prévoient de s’installer ce mois-ci aux côtés des enfants de Steven. Et si, ils continuent à jouer à Animal Crossing.

en relation