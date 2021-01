Aujourd’hui, ce n’est plus un secret. Les mesures de protection des autorités sanitaires recommandent de se laver fréquemment les mains avec du savon ou de l’alcool isopropylique et de porter un masque à chaque fois que nous quittons la maison, ceci étant l’un des facteurs clés pour arrêter la chaîne de transmission du virus.

Cette nouvelle situation mondiale nous a amenés à changer nombre de nos coutumes. En raison de l’expansion de la Covid-19 Partout dans le monde, les masques sont devenus l’un des compléments les plus importants de notre quotidien, puisque son utilisation vise à réduire le risque de transmission et de contagion.

Il existe des milliers d’entreprises qui ont une longue histoire de fabrication de ce type d’article. Il existe actuellement une grande variété de masques parmi lesquels choisir, mais récemment une marque bien connue de périphériques PC a opté pour un masque intelligent et complètement sûr dans la même mesure: un masque conçu directement pour les joueurs.

Le tweet dit “ Meet Project Hazel, le masque le plus intelligent du monde. Conçu pour offrir une expérience sûre, sociale et durable, ce masque garantit le plus haut degré de sécurité avec les meilleurs avantages de qualité de vie. Adoptez la nouvelle norme avec une protection bien supérieure à la moyenne.

Grâce au lien proposé dans la même publication, nous accédons au Site Web de Razer où nous trouvons plus d’informations sur ce masque révolutionnaire. Ce n’est ni plus ni moins qu’un Masque n95 très similaire à Certification FFP2. Il dispose de deux filtres actifs capables de purifier l’air à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. Autrement dit, le masque évite d’infecter ou d’être infecté en même temps grâce au fait qu’il est capable de filtrer au moins 95% des particules en suspension dans l’air.

A tout cela, il faut ajouter le Éclairage LED RVB, un ajout qui rend son design totalement exclusif et innovant. Bien entendu, et comme indiqué par les caractéristiques du produit, Projekt Hazel dispose également d’un étui de chargement doublé de lumière UV qui tue les bactéries et les virus lorsque le masque est chargé “.