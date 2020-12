Depuis que Le massacre de Hong Kong a été annoncé en septembre dernier, le titre du développeur suédois Vreski distribué par le polonais Contes inédits Il n’était pas revenu pour montrer des signes de vie jusqu’à présent, qui revient avec une nouvelle bande-annonce de gameplay et une nouvelle date de sortie. Envie de faire sauter la ville? Vous pouvez le faire à partir de 26 décembre.

Le titre, Exclusivité Nintendo Switch, nous mettra dans la peau d’un ancien policier qui travaille maintenant comme détective et cherche à se venger du meurtre de son ancien collègue. Pour ce faire, il n’hésitera pas à se frayer un chemin, abattu et sans pitié ni remords, à travers les rues de la banlieue de Hong Kong, tuant quiconque s’oppose à lui dans une aventure de Rythme frénétique et concentré à partir d’un perspective aérienne.

Basé sur de grands classiques de films d’action, Le massacre de Hong Kong propose une histoire dure avec un arôme ancien, des cinématiques brutales et des fusillades explicites dans des lieux à mi-chemin entre le cyberpunk, l’esthétique des années 50 et un monde d’outre-tombe. Le jeu combinera des mécanismes de tir de base, des actions au ralenti et des tactiques telles que se cacher ou esquiver afin que nous puissions nous frayer un chemin à travers les criminels. La possibilité de se déplacer au ralenti sera, en fait, l’une des principales attractions du gameplay. Ce sera limité, mais cela nous permettra d’éviter les balles perdues et de planifier notre prochain coup à l’avance, ce qui sera crucial puisque chaque balle est mortelle. Un seul coup peut tuer des ennemis, mais aussi nous, il va donc falloir profiter des scénarios et exploiter l’environnement autant que possible.

La bande-annonce du gameplay du massacre de Hong Kong

Voir également

N’oubliez pas que la vengeance est servie dans The Hong Kong Massacre, disponible sur le Nintendo eShop au 26 décembre.

en relation