Le massacre de Hong Kong fait le saut vers Nintendo Switch. Le jeu développé par Vreski Games et avec une nette influence sur des jeux comme Hotline Miami, a confirmé sa date de lancement du portable hybride Big N pour le 26 décembre. Il sera disponible au prix de 19,99 euros disponible uniquement dans l’eShop et en réservant le jeu, vous pourrez accéder à une réduction de 20%.

Le jeu ressemble à Hotline Miami dans le style et l’actionLe jeu a été publié à l’origine sur PS4 et PC en janvier 2019 et étend maintenant ses vues au format de poche – et de télévision – de Nintendo Switch. Le jeu est une proposition d’action directe dans laquelle, d’un point de vue aérien, nous devrons tuer les ennemis presque sans cligner des yeux. Pour ce faire, nous devrons utiliser les systèmes de couverture et l’environnement à notre avantage. Et aussi un ralenti à Max Payne, ce qui aidera à sortir des situations où le plomb danse à l’écran provoquant un véritable massacre.

Comme la Hotline Miami susmentionnée, les ennemis tomberont d’un seul coup. Mais aussi le personnage contrôlé par le joueur, nous sommes donc confrontés à un jeu exigeant avec une certaine composante tactique, malgré le fait que l’action prédomine. Il est peu utile de courir vers les adversaires comme des poulets sans tête.

Nous prendrons le contrôle d’un détective qui attaque un groupe de criminels pour venger la mort de votre partenaire. Dans le processus, nous obtiendrons toutes sortes d’armes telles que des fusils, des mitraillettes et des fusils de chasse, qui ont des améliorations pour être encore plus meurtrières.

