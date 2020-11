Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/11/2020 10:53 am

La nouvelle console de Microsoft souffre d’une autre grande perte. À l’origine, le 10 décembre prochain arriverait Le moyen sur Xbox Series X | S et PC. Cependant, Aujourd’hui, il a été confirmé que ce jeu a souffert d’un retard qui déplace sa date de sortie au début de 2021.

Il y a quelques instants, l’équipe Bloober a confirmé qu’en raison des défis imposés par la pandémie COVID-19, Le support ne sera plus disponible en décembre prochain et arrivera sur Xbox Series X | S et PC jusqu’au 28 janvier 2021. Voici ce que la société a commenté:

“Ce n’était pas une décision facile à prendre, mais elle a été prise en raison de la situation du COVID-19 en Pologne, ainsi que du calendrier actuel des autres jeux sur le marché.”

Nous avons un message important à partager avec vous # TheMedium #Blooberteam #XboxSeriesX #XboxSeriesS #PCgame #STEAMgame pic.twitter.com/XbpQUOyJj3 – Le jeu moyen (@TheMediumGame) 6 novembre 2020

Le studio a commenté que ce temps supplémentaire leur permettra de continuer à travailler et à peaufiner cette livraison. De même, bien qu’il ne le mentionne pas directement, Il semble que la nouvelle date de Cyberpunk 2077 ait été l’un des catalyseurs de cette décision malheureuse. Rappelons que l’un des arguments de vente les plus intéressants de The Medium est la possibilité de basculer instantanément entre deux mondes grâce à la puissance du SSD.

Via: Équipe Bloober

La fuite de la série Witcher confirme le retour de plusieurs personnages À l’origine, PT fonctionnait sur une PS5 grâce à la rétrocompatibilité

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.