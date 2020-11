Malheureusement, hier 2 novembre, il a été annoncé qu’Oscar Yasser Noriega “Akira”, fondateur d’Atomix, est décédé après plusieurs jours de lutte contre une grave complication de santé causée par COVID 19. Face à ce triste événement, le média du jeu vidéo au Mexique et en Amérique latine a dit au revoir à Akira, et ils ont partagé une série de messages dont je me souviens avec notre fondateur bien-aimé.

Vous m’avez toujours laissé une chaise ouverte chez Nerdcore.

«Pour que je puisse plus tard prendre mes concerts», je me souviens que tu m’as dit en 2010. Et voyez. Merci dud. Merci pour tout. Maintenant, je garde la chaise dans ton cœur. Repose en paix, @akirareiko pic.twitter.com/QElqgQukc4 – Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) 3 novembre 2020

Je ne sais pas quoi mettre; Je ne peux pas rendre justice à mes paroles sur ce que cela signifiait de rencontrer @akirareiko. Reste en paix, cher ami. Grâce à lui, je suis là où je suis; Je veux vous dire comment j’ai rencontré le bon Akira… pic.twitter.com/Aat11Aeh9H – camarade uro (@urovoros) 2 novembre 2020

En état de choc complet. Nous n’obtenons tout simplement pas le 20e. Entrepreneur dans tous les sens du terme et sans qui, le journalisme de jeux vidéo dans toute la région ne serait pas le même. Repose en paix, @akirareiko https://t.co/EDmJMNLK7n – Alberto Desfassiaux (@AlbertoDefa) 2 novembre 2020

Aujourd’hui, @akirareiko est décédée du COVID-19. Un pionnier du journalisme de jeux vidéo en Latam, de l’industrie du jeu elle-même. L’un des premiers à investir dans le marketing numérique en Amérique latine avant tout le monde. Et un innovateur géant en réalité augmentée.

Nous avons beaucoup perdu. pic.twitter.com/DjdUIZxo6R – Freddy Vega (@freddier) 2 novembre 2020

Toujours sur votre smartphone, toujours tourné vers l’avenir, je suis vraiment désolé pour la perte de mon ami et mentor @akirareiko, j’adresse mes plus sincères condoléances à la famille et surtout mon amour et mon soutien pour @aikohosoya, je vous manquerai beaucoup cher Bant, à bientôt de l’autre côté. pic.twitter.com/vLiulPxEAx – Asher # BRCDE2 (@Aftasher) 2 novembre 2020

Merci pour beaucoup d’apprentissage et pour les opportunités. Merci d’avoir toujours cru en moi. Merci de faire votre marque et de faire grandir cette industrie. Nous nous souviendrons toujours de vous avec affection. Repose en paix, Akira. Mes condoléances à sa famille en cette période difficile. pic.twitter.com/5Jrk3pBQIh – Claudio Quiroz (@elclau) 2 novembre 2020

Le début de ma carrière était précisément dans le médium qu’Akira a fondé, son travail a inspiré beaucoup d’entre nous qui parlent aujourd’hui de jeux vidéo ou de technologie. La marque qu’Akira laisse sur l’industrie du jeu vidéo au Mexique est indéniable. Mes sincères condoléances à sa famille https://t.co/UXu5YiNqZW – Juanem87 (@ juanem87) 2 novembre 2020

Je t’aime tellement Oscar, tu as changé ma vie et m’a donné un but. Avec toi j’ai appris à voler, à entreprendre, toujours pure griffe, vision et cœur. Ce fut et sera mon grand honneur de vous avoir rencontré et quelque chose que je chérirai toute une vie. Le contenu est roi, vive le roi. pic.twitter.com/D5tu8KlCja – Mariano Latapí Di Carlo (@PunisherIV) 3 novembre 2020

L’équipe de Level Up se joint au chagrin que nos collègues de @atomix ont subi pour la mort sensible de son fondateur, Oscar Yasser Noriega, mieux connu dans l’industrie sous le nom de @akirareiko. Un exposant du journalisme gamer en Amérique latine. Repose en paix. pic.twitter.com/DlUBBYW2j5 – LevelUp.com (@LevelUPcom) 2 novembre 2020

La nouvelle extrêmement regrettable du décès d’Oscar Yasser @ akirareiko est mentionnée. J’espère de tout mon cœur que ce n’est pas vrai. J’essaye d’obtenir une confirmation. – Hugo POke Juárez (@poketronik) 2 novembre 2020

J’apprends la mort de @akirareiko Je me souviens quand il y a 18 ans, nous avons fait quelque chose ensemble à @atomix, de bonnes discussions que j’ai eues avec lui, mes plus sincères condoléances à sa famille. – Guillermo García (@memohiervas) 2 novembre 2020

pic.twitter.com/byWdVctnqM – Xbox Mexico (@XboxMexico) 2 novembre 2020

C’était toujours agréable d’entendre ses conseils et alors qu’il nous parlait des médias sociaux et des nouvelles technologies, nous avons eu des expériences incroyables avec lui au Japon. Tu vas nous manquer @akirareiko, repose en paix Akira❤️ pic.twitter.com/aIBH7zkk8b – Folkensio no Densetsu フ ォ ル ケ ン シ オ の 伝 説 @BRCDEvg (@Folkensio) 2 novembre 2020

