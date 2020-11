Les joueurs pourront voyager d’une réalité à une autre à partir d’endroits spécifiques du jeu.

The Medium était l’un des titres les plus intéressants du catalogue initial de la Xbox Series X, du moins jusqu’à son retard, bien sûr. Et maintenant, le jeu d’horreur de Bloober Team attend début 2021, même s’il semble que l’attente en vaudra la peine. Dans une interview pour GamingBolt, les responsables du titre promettent une bonne durée pour cette aventure d’horreur qui se déroule dans deux réalités en même temps, et précisez quelques détails sur ce curieux mécanicien.

Bloober Team promet entre 8 et 10 heures de duréeConcernant le premier, Bloober Team promet que l’aventure il durera entre 8 et 10 heures, un itinéraire plus qu’acceptable pour une aventure d’horreur centrée sur l’histoire. Ici, comme ceux qui ont suivi son évolution le savent bien, il y aura des phases dans lequel le joueur explorera les scénarios à travers deux mondes différents en même temps, un “double mécanique“qui montrera les deux mondes en même temps à l’écran, ayant à faire des choses dans une réalité pour affecter l’autre et résoudre des énigmes.

C’est un mécanisme qui ne sera pas en vigueur tout le temps. Selon le producteur Jacek Zieba, les “doubles phases” de la durée du jeu 33% de l’aventure, parfois à des fins de jeu, et parfois pour des raisons narratives: “Le jeu n’utilise pas le double réalité, et les joueurs peuvent s’attendre à y jouer pendant environ 33% de l’aventure, tandis que le reste du jeu se déroule dans une seule réalité, soit dans le monde réel, soit dans le monde. le monde des esprits“.

“Ceci est fait pour surprendre constamment aux joueurs sur quel monde ils se trouvent à tout moment, et cherche également à offrir de nouveaux défis. Comment les joueurs peuvent-ils utiliser le monde à leur avantage? “, déclare Zieba, ajoutant:”Le joueur pourra voyager du monde réel au spirituel dans des endroits spécifiques. Il ne sera possible d’alterner à aucun moment, puisque le jeu est conçu de telle manière que les nouvelles mécaniques se découvrent dans leurs propres réalités, ainsi que de les combiner pendant les phases duales. “

Nous vous rappelons que The Medium vous fera attendre encore un mois, et arrivera désormais en magasin 28 janvier de 2021. Une aventure d’horreur dans la nouvelle génération, de la main des créateurs d’Observer. Si vous voulez vous plonger dans ce que propose l’aventure, ne manquez pas ce rapport dans lequel nous passons en revue le cadre et les influences de The Medium. Et n’oubliez pas de consulter notre revue Xbox Series X et S, si vous ne l’avez pas déjà fait.

