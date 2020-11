Les jouets sont l’une des choses les plus magiques que l’on puisse acheter. Même le plus simple d’entre eux peut être un véhicule qui nous fait vivre des moments incroyables, seul ou en compagnie.

C’est pourquoi il est important que nous écoutions toujours notre enfant intérieur et que nous nous rappelions à quel point il est spécial de toujours créer un jouet neuf. Que ce soit pour le donner à un petit parent ou simplement pour se faire chouchouter un peu.

Puisque nous sommes sur le sujet, nous vous disons que le meilleur magasin de jouets de Liverpool a un jouet pour chaque enfant. Avec Bolo et le Père Noël, les prochaines semaines, vous pourrez obtenir une variété de jouets et de jeux de société qui peuvent mettre un sourire sur le visage de n’importe qui.

Nous vous laissons avec quelques recommandations que nous pensons que vous allez adorer:

Pour les fans de Minecraft

Minecraft est aimé par les jeunes et les moins jeunes, donc une option qui peut être parfaite pour tout le monde est un jouet basé sur l’ensemble de construction. Au meilleur magasin de jouets de Liverpool, il y a beaucoup d’options vraiment cool.

Par exemple, il existe un ensemble de figurines pour Minecraft Earth qui sont très belles et vous donnent un avantage dans le jeu. Il existe également différents ensembles LEGO pour vous permettre de créer des aventures Minecraft.

Profitez de la vitesse avec ces voitures

Des voitures télécommandées super cool

Plusieurs incroyables voitures télécommandées sont en vente dans le meilleur magasin de jouets de Liverpool. Nous avons décidé d’en souligner quelques-uns car nous les aimions. Le premier est une Batmobile télécommandée de Spin Master, qui est accompagnée d’une figurine Batman très cool et exclusive. L’autre est la Megalodon Storm, une voiture monstre ressemblant à un requin qui offre des performances et une vitesse incroyables dans l’eau et sur tous les types de terrain.

Maintenant, ce n’est pas tout pour les amateurs de voitures. Au meilleur magasin de jouets de Liverpool, il y a un camion transporteur Monster Jam qui se transforme en piste d’action et en lanceur de voitures. C’est comme deux jouets en un!

Jouets de séries et de films

Les jouets peuvent également nous faire sentir comme faisant partie de nos séries ou films préférés. Ceci avec des produits inspirés d’objets ou de personnages que nous avons vus d’innombrables fois à l’écran. Dans le meilleur magasin de jouets de Liverpool, vous pouvez trouver des jouets et des objets de collection qui permettent d’atteindre cet objectif.

L’un d’eux est Jumanji, un jeu de société comme celui du film du même nom qui vient dans une caisse en bois pour que vous ayez l’impression que c’est le film classique. Il y a aussi le kit de sauvetage Dino HQ de Paw Patrol, avec lequel les petits de la maison auront tout ce dont ils ont besoin pour vivre des missions avec cette équipe de sauvetage. L’être comprend le siège social, ainsi que Rex et son véhicule emblématique. C’est génial!

Vous n’avez pas besoin d’une Nintendo pour jouer à Mario

Mario est l’un des personnages de jeux vidéo les plus célèbres et récemment sa magie s’est répandue au-delà des limites de l’écran.

Dans le meilleur magasin de jouets de Liverpool, vous trouverez un grand ensemble de figurines comprenant Mario, Bowser et une bombe. Ils sont parfaits pour être utilisés comme objets de collection décoratifs ou pour jouer avec.

Oui, Mario a aussi des jeux de société

Il y a aussi un Mario Kart Monopoly Gamer avec des figurines de Mario, Peach, Luigi et Toad dans leurs chariots de karting. Si vous préférez d’autres types de jeux de société, vous devez vérifier le Jenga que Hasbro a sorti pour célébrer l’anniversaire du plombier de bonne humeur. Vous pouvez prendre les deux pour 1020 $ MXN.

Le royaume des champignons en LEGO

Si vous aimez construire et être créatif, les ensembles LEGO de Super Mario Bros.vous fascineront. Il existe des packages qui vous permettent de construire des niveaux comme le château de Boswer, des boîtes aveugles qui amènent différents ennemis du royaume des champignons. Ils sont vraiment cool, il est donc normal que les collectionneurs et les enfants les aiment.

Il y a aussi des jouets glamour

Les jouets nous permettent de rêver en grand à ce que nous voulons. Cela inclut la réalisation de fantasmes qui vont au-delà de la conduite d’énormes véhicules ou de nous donner l’impression d’être dans un film. Il y a des moments où ils servent aux filles pour s’amuser avec beaucoup de glamour.

Pour eux, il y a l’imprimante Go Luxury de la gamme Cool Maker de Spin Master. C’est une imprimante qui vous offre une façon amusante de faire des manucures et des pédicures en appliquant de beaux motifs sur vos ongles. Son utilisation est très simple et sûre, car il suffit de la charger avec une cartouche avec un beau design et de l’appliquer. La meilleure chose à faire est qu’il comprend un ventilateur qui aidera à sécher les ongles.

Explosez votre créativité avec les ensembles LEGO

LEGO fabrique certains des jouets les plus spéciaux du marché. À tel point que les gens de tous âges ne peuvent cesser d’acheter leurs incroyables ensembles pour les assembler.

Lors de notre visite du meilleur magasin de jouets à Liiverpool, nous avons vu des ensembles que nous avons adorés et nous pensons que cela vous arrivera. Celui que nous avons le plus aimé était le Avengers Helicarrier, qui vous permet de construire le navire emblématique et d’avoir des figurines de personnages comme Thor, Iron Man et MODOK

Découvrez quelques-uns des ensembles que nous recommandons:

Il y a plus dans le meilleur magasin de jouets de Liverpool

Bien que ces produits aient été nos préférés, la réalité est que le meilleur magasin de jouets de Liverpool a beaucoup plus de choses que vous allez sûrement adorer, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil et nous dire ce que vous avez trouvé? Vous pouvez le visiter ici.