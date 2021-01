Un moddeur trouve enfin le dernier secret de cette aventure, et Yoko Taro le félicite.

Trois ans et 10 mois. C’est le temps écoulé depuis la création de NieR: Automata, et pendant près de quatre ans, les joueurs n’avaient pas pu découvrir le plus grand secret qui cachait le jeu de Yoko Taro. Rappelons que par le passé, ses créateurs avaient affirmé qu’il restait encore un “dernier” secret à découvrir dans le jeu. Et après des centaines d’heures de ingénierie inverse, et beaucoup de dévouement, le moddeur bien connu Lance McDonald a réussi à frapper la clé. Ou avec les clés, dans ce cas.

Et c’est que le dernier secret de NieR Automata concerne un code qui vous permet de sauter le jeu entier du niveau tutoriel avec 2B jusqu’à la dernière fin de l’aventure. Comme vous le comprendrez, plus tard essayons SPOILERS à propos de ses fins, nous vous recommandons donc de vous retourner si vous ne l’avez pas encore joué. Et maintenant, à titre de recommandation personnelle, jetez un œil à notre analyse NieR Automata pour découvrir pourquoi cette aventure fait fureur.

De là, il y a des SPOILERS sur les fins de NieR Automata

Une fois que tout le monde aura été prévenu, les joueurs de NieR Automata se souviendront qu’après avoir terminé l’aventure plusieurs fois avec ses différents personnages, c’était possible atteindre la fin E du jeu. Une fin qui, après avoir affronté le générique dans une sorte de jeu de tir d’arcade avec des navires, nous a poussés à sacrifier nos données de sauvegarde pour les télécharger sur le cloud et aider le reste des joueurs, effaçant complètement notre jeu. Eh bien, le secret découvert par Lance McDonald vous permet de sauter toute l’aventure du début à la fin tenez-vous droit à votre extrémité, et débloquez ainsi instantanément des modes de jeu supplémentaires.

La triche fait partie du code du jeu, le travail de ses créateursCe n’est pas un problème ni un hack de sa part – rappelez-vous que McDonald est responsable des mods de console tels que le mode 60 fps de Bloodborne – mais plutôt une combinaison d’actions encodées dans le jeu par ses créateurs. En fait, quelques heures après sa découverte, Yoko Taro a félicité au créateur pour leur découverte, tandis que le compte japonais officiel de NieR confirme que cette triche était le dernier secret qui est resté à trouver dans le jeu.

Maintenant, Comment se déroule cette astuce? Dans une vidéo YouTube ultérieure, ce moddeur explique les étapes nécessaires pour cela. Dès que l’on bat le premier boss du jeu, au niveau du tutoriel, il faut passer à un petit trou qui existe entre quelques tonneaux décoratifs sur la plate-forme. En eux, nous avons 5 secondes pour entrer la combinaison suivante de boutons.

Tenue R2: haut, bas, haut, droite, gauche, carré, cercle, triangle, X’s.

Dans cette vidéo précédente, Lance McDonald expliquer le processus ce qui l’a amené à découvrir l’astuce, accompagnée d’une démonstration de son utilisation. Avec ce constat, la communauté NieR Automata n’a plus rien secrets à découvrir dans le jeu, même si dans quelques mois des heures et des heures de divertissement les attendent avec la première de NieR Replicant, la remasterisation du jeu culte de 2010. Un retour sur le premier opus de cette sous-série, après avoir su que NieR Automata dépasse déjà le 5 millions de jeux vendus.

En savoir plus: NieR Automata, Yoko Taro, Platinum Games et Secreto.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');