Lorsque l’Espagne a commencé à tout gagner avec son équipe de basket-ball et de football, Rafa Nadal, Fernando Alonso… nous avons beaucoup entendu cette blague de “Bonjour, je suis espagnol, à quoi veux-tu que je te batte?” Maintenant, nous pouvons ajouter le monde du streaming, puisque le meilleur du monde en 2020 est l’espagnol et, en fait, ses débuts viennent aussi du sport, même si on parle de eSports.

Ibai Llanos, annonceur de sports électroniques au début

Ibai Llanos, connu simplement sous le nom de Ibai sur les réseaux, c’est un jeune homme du Pays basque (il réside désormais à Barcelone) dont la renommée a commencé avant de devenir un streamer à succès. Ibai a commencé à être connu principalement pour sa contribution aux sports électroniques, en tant qu’annonceur de jeux pour toutes sortes de jeux. C’est son charisme, ses commentaires originaux et sa rapidité à trouver les mots lors de ces émissions qui ont fait sa renommée.

Invité à commenter certains des tournois les plus importants de notre pays et d’ailleurs, Ibai a commencé à se faire un nom auprès de l’ensemble du public latino sur des plateformes telles que YouTube ou Twitch. Maintenant, il est principalement engagé dans créer et partager du contenu sur vos chaînes Twitch et YouTube au quotidien, en plus de participer à différentes actions originales qui continuent de signaler une croissance rapide des fans.

Le meilleur streamer du monde en 2020 selon les Esports Awards

Actuellement, Ibai crée du contenu de toutes sortes, qu’il s’agisse de jouer à des titres à la mode comme Among Us, de profiter des classiques de l’eSport comme League of Legends ou de jouer à des jeux en ligne avec certains des footballeurs les plus célèbres au monde: de Kun Agüero à Thibaut Courtois, auquel il hésite quand ils gagnent un match.

Bien sûr, il participe à un grand nombre de collaborations avec certains des streamers les plus connus en Espagne et dans le monde, en plus de créer d’autres types de contenus tels que des réactions, des boîtes surprises, etc.

Pour tout cela, Esports Awards a décerné à Ibai ce 2020 le prix du meilleur streamer au monde, en concurrence avec les principaux créateurs de contenu mondiaux tels que DrLupo, Pokimane, Summit1g ou Tinthetatman.