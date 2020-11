Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 19/11/2020 08:08

Comme vous le savez, Far Cry 6 il allait à l’origine atteindre la génération actuelle et passée en février prochain. Cependant, en raison des effets de la pandémie, Ubisoft a jugé nécessaire de retarder le jeu à un moment non spécifié au cours de l’exercice suivant. Maintenant, le Microsoft Store a révélé la nouvelle date de sortie du titre.

Selon cette boutique numérique, l’attente ne sera pas si longue, car Far Cry 6 arriverait sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Google Stadia et PC le 25 mai 2021. De cette manière, le lancement de ce titre n’aurait duré que trois mois.

Pour le moment, il n’y a pas d’informations officielles d’Ubisoft, mais avec les Game Awards dans quelques semaines, il est possible que la société française révèle plus d’informations sur Far Cry 6 dans un proche avenir. Cette date pourrait évidemment changer, mais le Le Microsoft Store a toujours révélé des dates de sortie un peu avant les jeux.

Via: Microsoft Store

