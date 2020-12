Selon l’Enquête sur les habitudes et pratiques culturelles 2018/19 du ministère de la Culture et des Sports, 13,8% de la population espagnole utilise des jeux vidéo au moins une fois par mois, chiffre qui passe à 45,2% parmi la population jeune de 15 à 24 ans. Avec ces données à l’horizon, le 15 la réunion s’est tenue au siège dudit ministère. III Groupe de travail permanent de l’administration générale de l’Etat et des communautés autonomes avec le secteur du jeu vidéo. La table était présidée par la sous-direction générale de la promotion et des industries culturelles et du mécénat du ministère de la Culture et des Sports et était représentée par les ministères de Économie et affaires (qui était vice-président de la Table); Industrie, tourisme et commerce, et Biens, ainsi que des représentants des principaux associations industrielles du jeu vidéo et des communautés autonomes.

Elle y a présenté la nouvelle ligne d’aide aux jeux vidéo et à la création numérique du ministère de la Culture et des Sports, prévue dans le projet de Les budgets généraux de l’État d’ici 2021 et aura un personnel de un million d’euros. L’annonce n’était cependant pas le seul objectif de la table. Lors de cette session, tenue électroniquement, des sujets d’intérêt pour le secteur du jeu vidéo et sa consolidation, sa situation actuelle et les défis auxquels il est confronté ont été abordés, en plus d’établir une stratégie commune permettant le développement de la production de jeux vidéo. en Espagne pour placer le secteur en position concurrentielle, augmenter sa densité et pérenniser les entreprises existantes attirer les capitaux nationaux et internationaux.

La possibilité d’une collaboration entre le ministère de la Culture et des Sports et le ministère de la Consommation a également été envisagée, afin de développer pratiques responsables au sein de l’industrie et notamment dans le domaine des eSports, contribuant ainsi à la santé et à l’intégrité des consommateurs,

Voir également

Selon le “ Livre blanc sur le développement du jeu vidéo espagnol ”, promu par DEV (Association espagnole de développement du jeu vidéo), le chiffre d’affaires de l’industrie espagnole du jeu vidéo en 2018 a atteint 813 millions d’euros, 14% de plus qu’en 2017. L’emploi direct a augmenté de 8,9%, atteignant le 6900 professionnels en 2018.

Des titres espagnols comme Aeterna Noctis, Verne: The Shape of Fantasy ou In Celebration of Violence, montrent le bon état de ce secteur dans notre pays et la nécessité de le stimuler en raison de son importance stratégique en tant que moteur de l’économie numérique, qui a une grande puissance de croissance et d’innovation et les meilleures attentes pour l’avenir de tous les secteurs qui composent l’industrie du contenu numérique en Espagne.

en relation