Le ministère espagnol de la Culture et des Sports allouera 1 million d'euros d'aide aux jeux vidéo

La III Table de Videojuego a débattu de nouvelles propositions d’impulsion et de développement au sein du secteur national.

Il Ministère de la Culture et des Sports d’Espagne présente sa nouvelle ligne d’aide au secteur du jeu vidéo pour la valeur de 1 million d’euros, pour soutenir la création et le développement de contenu numérique. Pendant la III Table de travail de l’administration générale de l’État et des communautés autonomes avec le secteur du jeu vidéo, cette aide prévue dans le cadre du projet de Les budgets généraux de l’État pour l’année 2021, comme confirmé sur le site Web du ministère.

La réunion vise à établir une stratégie commune pour promouvoir la création de jeux vidéoAvec l’objectif de discuter de la situation actuelle du secteur du jeu vidéo en Espagne, cette troisième session, tenue en format virtuel, a réuni des représentants des principales associations du secteur, pour évaluer les défis de l’industrie et établir une stratégie commune promouvoir la création et la production de jeux vidéo dans le pays. Tout cela afin de placer le secteur espagnol dans une position de compétitivité, boostez votre densité, pérenniser les entreprises déjà créées et attirer les capitaux nationaux et internationaux.

Des sujets très divers ont également été abordés, d’intérêt général pour le secteur du jeu vidéo et sa consolidation, allant du propositions de collaboration avec le ministère de la Consommation, jusqu’à un débat sur les bonnes pratiques en Secteur eSport, avec la présence du Conseil Supérieur des Sports. La Table, présidée par le ministère de la Culture et des Sports, a également eu représentants des communautés autonomes, le ministère de l’Économie et des Affaires, le ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce et le ministère des Finances, ainsi que l’ICEX et l’ENISA.

Selon l’enquête 2018-2019 sur les habitudes et pratiques culturelles, souligne le ministère de la Culture et des Sports, le 13,8% de la population espagnole consomme des jeux vidéo Au moins une fois par mois. Un chiffre qui atteint 45,2% parmi la population jeune, de 15 à 24 ans. En cela, ils soulignent que les consommateurs de jeux vidéo consomment plus fréquemment autres formes de divertissement comme le cinéma (82,4%), la musique (96,6%) et la lecture (79,6%) que ceux qui ne le sont pas, ce qui “prouve l’étroite relation entre les jeux vidéo et la culture “.

Le secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 813 millions d’euros en 2018De même, citant le “ Livre blanc du développement espagnol ” de DEV, le ministère souligne que le chiffre d’affaires de l’industrie espagnole du jeu vidéo a atteint le 813 millions d’euros en 2018, 14% de plus qu’en 2017, et l’emploi direct a augmenté de 8,9% cette année-là, atteignant le 6900 professionnels en 2018. Sur cette base, ils soulignent la nécessité de stimuler ce secteur, compte tenu de son importance stratégique en tant que moteur de l’économie numérique, avec un grand potentiel de croissance.

Nous vous rappelons que les jeux vidéo font partie du plan de relance du gouvernement espagnol, présenté il y a quelques mois, et que récemment, nous avons appris que l’exécutif va réglementer les coffres à butin en Espagne, en introduisant les coffres à butin dans la loi. du jeu.

