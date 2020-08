Il apportera toutes vos extensions avec lui, mais les comptes ne peuvent pas être transférés entre les plates-formes.

Guild Wars 2 est sans aucun doute l’un des MMORPG les plus populaires et les plus appréciés. Depuis sa création en août 2012 (il aura huit ans cette semaine, en fait), il est disponible uniquement et exclusivement via la plateforme de Filet d’arène. Il a fallu attendre, mais finalement, il semble que les responsables soient également prêts à l’apporter au magasin le plus populaire parmi les joueurs PC: Vapeur.

Le fichier du jeu est déjà répertorié parmi les domaines de Valve, et il contient une fenêtre de lancement: novembre 2020. Il faudra attendre encore un peu pour connaître le jour exact de disponibilité. Bien sûr, ceux qui souhaitent l’obtenir peuvent acheter les extensions Heart of Thorns et Path of Fire sur le même marché numérique.

Impossible de transférer les comptes Arena Net vers Steam Une note importante est que les comptes ne peuvent pas être transférer plateforme en plateforme, ce qui signifie que vous ne pourrez pas prendre vos licences et passer d’Arena Net à Steam et vice versa: c’est une nouvelle intéressante pour nouveaux joueurs, ça oui. Si vous me permettez une note personnelle, je dirais que cela vaut la peine d’essayer, d’autant plus qu’il est gratuit et sans frais. Et contrairement à ce que cela peut paraître, franchement il est toujours en vie.

À ce jour, le système du «monde vivant» est toujours actif, transformant constamment le monde du jeu. Il y a aussi un arc d’histoire appelé Blood and Ice qui continuera à se développer cette année, et en parlant d’extensions, le troisième est en route. Nous avons déjà vu une œuvre d’art conceptuelle, mais il nous reste encore du temps avant de la voir en mouvement.

En savoir plus: Guild Wars 2 et NCsoft.

