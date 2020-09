Par Dom Peppiatt,

Dimanche 13 septembre 2020 15:04 GMT

Sega a révélé plus d’informations sur Puyo Puyo Tetris 2, qui arrive le 8 décembre 2020 sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et Xbox Series X (et arrivera sur PS5 à la «fin de 2020»).

Initialement taquiné dans la Nintendo Direct Mini d’août, le mode Aventure du jeu a maintenant été détaillé correctement.

Dans un mouvement surprenant, le jeu va prendre une direction narrative, permettant aux joueurs de «traverser un espace et des dimensions jamais vus auparavant dans une nouvelle histoire, avec une distribution colorée de personnages mignons, donnant vie au pouvoir de Tetriminos et Puyos. ».

Cela impliquera de naviguer d’étape en étape le long de chemins de ramification et de niveaux facultatifs via une nouvelle carte du monde, à partir de laquelle vous pourrez rejouer librement les étapes et rechercher des scores plus élevés et de meilleures récompenses.

Le jeu, avec son «histoire loufoque» et son «contenu à débloquer», en ajoutera également des batailles de compétences – un mode dans lequel vous pouvez utiliser le style de jeu que vous préférez pour gagner de l’EXP et améliorer les statistiques des personnages pour vous engager dans des batailles plus difficiles.

Et si cela ne suffit pas pour vous vendre sur le jeu, la bande-annonce ci-dessus s’ouvre avec le créateur de Tetris Alexey Pajitnov nous disant à quel point il est excité pour la suite. N’est pas si gentil!

Comme pour le premier jeu croisé, vous pouvez jouer à Puyo Puyo et Tetris individuellement ou mélangés ensemble.

Quiconque achète numériquement Puyo Puyo Tetris 2 sur Xbox One ou PS4 pourra mettre à niveau son jeu vers les versions Xbox Series X et PlayStation 5 sans frais supplémentaires.

Puyo Puyo Tetris 2 arrive sur consoles plus tard cette année et arrive sur Steam «début 2021».

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un d’eux et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

