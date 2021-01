Il ne fait aucun doute que pour Niantic, toute la question de la pandémie mondiale et de l’enfermement a dû être un gros casse-tête, étant donné que son Pokémon GO est précisément basé sur sortir et interagir avec les gens, ce qui sans aucun doute. a poussé de nombreux joueurs (ici je lève la main) à quitter le jeu pendant plusieurs mois … jusqu’à ce qu’ils soient des idées sont venues pour se réinventer et adapter l’expérience. À ce jour, Pokémon GO est autorisé à jouer à la maison, il est presque impossible de manquer de Poké Balls, même sans visiter un seul PokéStop, tant que vous avez des amis avec qui échanger des cadeaux ou un partenaire Pokémon prêt à vous apporter de petites choses. Et entre-temps, les plans d’extension du phénomène de masse continuent d’avancer pour rendre l’expérience un peu plus fraîche, une fois de plus, avec l’annonce d’aujourd’hui de un nouveau mode appelé “Collection Challenge”.

Quels sont les défis de la collection Pokémon GO?

Le Défi Collection n’est rien de plus qu’un moyen de rendre les événements plus intéressants et divertissants pour les joueurs. En gros, vous devez visiter l’onglet “Aujourd’hui” (depuis l’icône des jumelles, située dans le coin inférieur droit) pour voir si l’événement est actif et quel Pokémon capturer, et non, cela ne vaut pas la peine de les avoir capturés auparavant, mais vous devez tous les mettre la main dessus avant que le temps ne s’écoule. Dans ce cas, et pour commenter, nous avons actif le «Unova Collection Challenge», qui se termine dans environ 5 jours (depuis que nous avons écrit ceci), comme vous le verrez dans cette image:

Comme pour la création d’autres fonctions, certains textes n’ont pas encore été traduits en espagnol

Dans le cas du Unova Collection Challenge, les Pokémon que nous devons attraper sont Snivy, Tepig, Oshawott, Lillipup, Herdier, Roggenrola, Solosis, Ferroseed et Blitzle, et si nous réussissons, nous obtiendrons 3000 Stardust, 30 Poké Balls et 5 Rare Candies en récompense. Pour terminer avec la revue des informations officielles, le site Pokémon GO indique que “lorsque vous terminez un défi de collecte des différents événements du jeu, vous gagnerez des récompenses et vous pourrez les ajouter à votre nouveau badge Elite Pokécollector”.

Les récompenses ne seront pas incroyables, mais avec cela, nous obtenons une autre nouvelle façon de rendre Pokémon GO plus divertissant, et accessoirement obtenir des Pokémon que nous n’avions pas encore attrapés, ou obtenir des bonbons supplémentaires de ces créatures en vedette pendant l’événement, car cela est censé être plus facile. De les voir. Et que pensez-vous des défis de collection?

