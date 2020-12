Ce que j’aime dans les jeux vidéo, c’est le nombre de genres qu’il existe, avec une grande variété pour tous les types de goûts et de joueurs. L’un des genres qui a commencé à se développer régulièrement, grâce au capteur de mouvement Wii et à sa Wii Motion, était les jeux de sport. Il suffit de voir le grand nombre de jeux qui ont vu le jour à cette époque, comme la célèbre saga de danse Just Dance ou la mythique Wii Fit. Ces types de jeux, en raison de la pandémie mondiale que nous vivons, deviennent de plus en plus populaires, et c’est que faire de l’exercice à la maison et jouer n’est plus un scandale. Il suffit de regarder les ventes que Ring Fit Adventure a générées au cours de l’année où elle a été en affaires, et nous sommes sûrs que ses ventes continueront d’augmenter. Cependant, il existe un autre titre pour Nintendo Switch avec lequel rester en forme et faire de l’exercice. En effet, on parle de la saga Fitness Boxing, qui vient de sortir il y a quelques jours son deuxième opus avec Fitness Boxing 2: Rythme & Exercice et nous avons déjà pu analyser.

Lin et Evan, les entraîneurs les plus durs arrivent à Fitness Boxing 2

Si vous avez trouvé les entraînements de Fitness Boxing 2 un peu faciles, ne vous inquiétez pas car Lin et Evan viennent vous entraîner au Mode infernal, nouveau DLC qui est maintenant disponible en téléchargement gratuit.

Vous recherchez un entraînement plus intense? 👊 Essayez le mode Inferno, maintenant disponible sous forme de contenu téléchargeable sur # FitnessBoxing2 pour les entraîneurs Lin et Evan! Téléchargement gratuit: https://t.co/C8aWYAUNyM pic.twitter.com/M.AucUSk – Nintendo Espagne (@NintendoES) 7 décembre 2020

Vous savez, si vous voulez devenir fort, ne manquez pas cette opportunité et dites-nous ce que vous pensez de ce mode infernal.

