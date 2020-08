Par Rodolfo León

On a beaucoup parlé de l’idée innovante de Watch Dogs Legion, dans lequel vous pouvez jouer avec plusieurs personnages sans avoir à utiliser quelqu’un de fixe tout au long de l’histoire. Les développeurs avaient mentionné que s’ils attrapaient ou tuaient l’un d’entre eux, ils ne pourraient plus les utiliser, mais aujourd’hui, le directeur créatif de Légion, Clint Hocking, mentionner que ce sera facultatif.

Dans les propres mots de Jarret:

« La difficulté et la mort permanente sont deux choses différentes (…) Vous pouvez jouer sur facile, normal et difficile, et vous pouvez jouer avec la mort permanente active ou non sur n’importe quelle difficulté. »

Ce sera un soulagement pour certains joueurs, car si l’un de vos personnages préférés mourait ou était piégé, c’était un dernier adieu pour eux. Un autre point important qu’il a abordé superficiellement Hocking était le multijoueur que Legion aura, tout ce qu’il a dit, c’est que la mort permanente sera désactivée lors de la lecture en ligne, et il a mentionné qu’à l’avenir, ils fourniront plus de détails à ce sujet.

Watch Dogs Légion a une date de sortie du 29 octobre 2020 et sera disponible pour PS4, Xbox One, PC et les consoles de nouvelle génération dans le futur.

Via: PushSquare

