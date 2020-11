Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Call of Duty: Black Ops Cold War sera un jeu intergénérationnel. Cela signifie que, lorsqu’il est joué sur un nouveau matériel, vous pouvez profiter de certaines fonctionnalités qui en tirent parti. Cela s’appliquera à ce FPS et à son mode zombies.

Dans une présentation virtuelle à laquelle a assisté LEVEL UP, les membres de Treyarch ont discuté du mode zombie dans Call of Duty: Black Ops Cold War. Comme vous pouvez l’imaginer, l’un des sujets abordés était la version pour Xbox Series X et PlayStation 5 de la modalité.

Selon les membres du studio, le mode zombies de Black Ops Cold War exploitera la puissance des consoles de nouvelle génération pour offrir des écrans de chargement plus courts. En outre, il présentera de meilleurs visuels, tout comme le reste du jeu.

En dehors de cela, vous ne devriez pas vous attendre à voir d’autres changements dans la prochaine génération. Il était important pour Treyarch d’avoir la parité entre les versions, alors ne vous attendez pas à ce qu’ils utilisent la puissance supplémentaire pour déployer plus de zombies à l’écran ou quelque chose de similaire.

Le mode zombies aura également un jeu croisé

Comme vous le savez, il est important pour Activision que la communauté Call of Duty soit connectée. Cela ne change pas dans son mode Zombies et c’est pourquoi il aura du cross-play, entre plateformes et générations de consoles.

Cela signifie que vous pouvez profiter de cette expérience coopérative avec vos amis, quelle que soit leur plate-forme préférée. Avec cela, la communauté des zombies se sentira plus grande

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Sur quelle plateforme jouerez-vous à Call of Duty Black Ops Cold War? Dites le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Black Ops Cold War arrive le 13 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.