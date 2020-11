«C’est une façon de penser de la dernière décennie», déclare le manager Xbox.

Xbox série x et PlayStation 5 sont déjà en vente. Et, s’il y a une chose que les deux versions ont partagée, c’est la manque de stock. Les consoles s’envolent des magasins lors du réapprovisionnement des unités, et avec un modèle de réservation comme l’actuel, mettre la main sur une console il devient difficile d’être le plus rapide pour appuyer sur F5, ainsi que pour gérer les bots et les sites Web commerciaux saturés. Un modèle archaïque, prétend-il Phil Spencer, qui croit que l’industrie doit trouver de nouvelles façons de gérer les lancements des produits.

Nous voulons que les gens aient l’impression qu’il y a des consoles à vendre Phil SpencerDans sa récente interview pour The Verge, le leader de la Xbox commente que la société étudie actuellement la mise en œuvre autres modèles de réservation différent que d’habitude. Comme, par exemple, la possibilité que le consommateur “réserve sa place” dans les magasins, en payant la console à l’avance même lorsqu’il n’y a pas de stock, avec la garantie que le commerce vous enverra une unité Valide. Et le but n’est autre que d’offrir cette garantieQue les gens ont la certitude qu’ils vont obtenir le produit.

“Nous voulons des gens sentir qu’il y a des consoles à vendre, et pas seulement le jour où tout le monde va chercher sa console. Je ne sais pas si ça [el modelo tradicional] est la bonne décision aujourd’hui. Il est une façon de penser d’antan, les gens font la queue devant les magasins, une façon de penser de la dernière décennie “, déclare Phil Spencer.” Je pense que nous devrions nous poser certaines questions à ce sujet. “La vérité est que les dernières versions Ils sont un bon signe que le modèle de réserve actuel a beaucoup à faire, ce qui pourrait encourager les changements nécessaires.

Je pense que cela nous fera penser à de nouveaux modèles Phil Spencer«Je pense que cette forme d’activité s’épuise, à la fois pour nous et pour Sony. Jim Ryan, j’ai beaucoup de respect pour lui, nous regrettons tous les deux le développement de ces réserves, et quel problème nous allons vraiment résoudre quand il semble que nous en ayons encore autant les consommateurs ennuyeux comme il y en a, car ils ne peuvent pas mettre la main sur notre produit. Je pense que ça va nous faire penser à de nouveaux modèles“pour les réservations, précise Phil Spencer, qui ajoute que l’important est d’offrir” plus de clarté “à l’utilisateur sur le moment où il disposera d’une console.

“C’est quelque chose sur lequel nous travaillons“Le dirigeant a conclu. Le manque de stock et les réservations contestées ont été un problème fréquent cette année, pas seulement sur PS5 et Xbox Series. Les utilisateurs de PC ont également eu leur part avec le lancement de la série 30 de Nvidia. , des cartes très convoitées dont le stock est limité jusqu’en 2021. Nous verrons si Microsoft trouve le nouveau modèle recherché, pour les versions futures, mais en attendant, nous vous laissons avec notre analyse de la Xbox Series X et S.

