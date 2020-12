Nintendo a réalisé un Direct montrant le parc situé au Japon.

L’une des nouvelles les plus marquantes de ces derniers temps a été la création par Nintendo d’un parc d’attractions sur le thème de Mario, l’une des plus célèbres sagas de jeux de plateforme de l’histoire. Fin novembre, nous avons appris que cet endroit ouvrirait enfin ses portes en février et Nintendo se prépare à accueillir les premiers visiteurs.

Miyamoto a annoncé que Nintendo souhaitait ouvrir ce parc d’attractions aux États-Unis et à SingapourComme Nintendo l’a annoncé, il y avait ce matin une Nintendo Direct exclusivement consacrée à enseigner Parc D’Attractions. La vidéo a été soumise par Shigeru Miyamoto, qui a visité différentes parties du parc et nous a montré ce que les chanceux qui peuvent y aller trouveront, car il est situé à Osaka (Japon), bien que Miyamoto ait annoncé que ils veulent ouvrir le parc aux États-Unis (Californie et Floride) et à Singapour.

Dans la vidéo, nous pouvons voir le mime avec lequel chaque coin du parc a été créé, des tuyaux verts classiques aux différents paramètres tels que le château de Peach. De plus, chaque lieu est décoré de Chansons de la saga et le sentiment d’y être semblent magiques. Les extérieurs du parc ils ont l’air fantastique et tout ressemble vraiment à un monde super mario.

On peut voir éléments de la saga partout et des ennemis qui se déplacent d’un endroit à un autre. Il est également curieux que interagir avec différents objets, par exemple avec un bloc ?. De plus, Miyamoto a soumis un bracelet spécial que nous pouvons nous connecter au smartphone et cela nous aidera enregistrer notre activité dedans, car il y a différents tests et nous pouvons faire face Bowsy si nous les complétons.

Le parc aura un boutique de souvenirs dans lequel vous pouvez acheter des articles exclusifs et aurez même un café tenu par Toads Il présentera des plats uniques créés spécialement pour cet endroit. Mario continue de jouir d’une excellente santé et cette année, il fête ses 35 ans. Nintendo a préparé différentes surprises en plus du parc, comme le lancement de jeux pour Nintendo Switch, une console qui s’est déjà vendue à plus de 68 millions d’unités.

