Fans de Le monde se termine avec toi Nous avons de la chance, car non seulement une série d’animation du jeu de Square Enix, mais en 2021, sa suite tant attendue arrivera sur l’hybride Nintendo. Le mystérieux compte à rebours promis de faire une annonce liée à la propriété intellectuelle de Tetsuya Nomura n’a laissé personne indifférent, car il nous a ravis avec une bande-annonce de deux minutes sur Neo: Le monde se termine avec vous. Cent vingt-quatre secondes qui, bien qu’elles ne montrent que la pointe de l’iceberg, sont largement suffisantes pour nous mettre l’eau à la bouche en attendant son lancement à l’été 2021. Voulez-vous savoir tout ce que cache cette vidéo? Disséquons-le!

Avant de commencer, nous vous conseillons de vous retrouver plus tard SPOILERS MINEURS du monde se termine avec vous. Vous ne serez pas vidé de parties importantes de l’histoire, mais The World Ends With You est l’un de ces jeux qui est beaucoup plus agréable si vous ne savez rien à ce sujet.

L’équipe principale

Je me rends, Frette, Nagi Oui Minamimoto. Ce groupe amical forme le casting principal de Néo: TWEWY. Je me rends semble être le protagoniste principal, et c’est lui que nous contrôlerons lors de l’exploration de Shibuya. Votre ami énergique Frette est également impliqué dans le Game of Reapers, ainsi que Nagi, qui ne semble pas aimer tout ça. Ce trio rejoint Sho minamimoto pour tenter de survivre aux défis imposés par les moissonneurs pendant les 7 jours de jeu.

Alors que dans TWEWY, les joueurs doivent créer des liens avec un partenaire pour rester en vie (former des paires), il semble que cette fois les règles aient changé, et les joueurs devront former des groupes de quatre. Bien que plus d’un nouveau personnage puisse être vu dans la bande-annonce, aucun de nous n’est montré dans un groupe comme nos protagonistes. Quelles nouvelles règles le compositeur aura-t-il créées?

Visages connus

Le geek extravagant des mathématiques Sho minamimoto il a «surpris» de son retour. Non seulement parce que c’est un personnage du titre précédent, mais parce qu’il sera jouable dans Neo: TWEWY. Koki kariya Il répète également dans cet épisode, fidèle à sa sucette, même si dans la bande-annonce il apparaît seul. Y a-t-il des cheveux roses autour?

Cette fois, nous n’avons pu voir que deux visages familiers, mais il est encore trop tôt pour parler et il est probable qu’ils ne seront pas les seuls à revenir. Verrons-nous jamais Neku et compagnie? le M. Hanekoma Pouvez-vous nous préparer un café? Sûrement plus d’une surprise nous attend …

Système de combat repensé

Les batailles de TWEWY tournent autour de l’utilisation d’un grand catalogue de broches pour effacer les bruits. Sa suite semble conserver cette fonctionnalité, mais maintenant les combats se dérouleront dans un environnement entièrement 3D où il est laissé entendre que nous nous battrons avec toute l’équipe. Pas de réalités superposées comme dans son édition originale ou “une épingle supplémentaire” comme dans ses différentes adaptations, ici tout le monde se bat côte à côte. Les combats de boss semblent promettre plus d’excitation si possible; le nouveau moteur graphique permet des effets et des attaques impressionnants.

On peut voir que quatre broches apparaissent en bas de l’écran, et apparemment chacun s’allume lorsque le personnage qui lui est associé l’utilise. Notre vieil ami Neku pourrait utiliser jusqu’à six broches au combat, mais pour l’instant Tout indique que chaque joueur n’en utilisera qu’un. Tout à fait logique compte tenu de la façon dont les casques sont «spéciaux».

Explorez chaque recoin de Shibuya

Comme dans sa préquelle, Neo: TWEWY a lieu à Shibuya, Tokyo. Cependant, c’est maintenant que nous pouvons profiter d’un monde 3D en contraste avec les scénarios 2D que nous connaissions. Il continue de maintenir ces perspectives exagérées et impossibles, qui se marient à merveille avec l’esthétique urbaine du titre. Reste à voir si les différentes rues que nous voyons dans la bande-annonce font partie d’un monde ouvert ou sont divisées en zones de manière similaire à l’original.

Cette tranche, cependant, “récupère” les noms d’origine de certains emplacements qui ont été remplacés à l’origine en raison de problèmes de licence. Des endroits comme Molco (Parco) ou Cadoi City (Modi) représenteront fidèlement leur homologue royal.

Tsugumi Matsunae

Cette fille mystérieuse, connue sous le nom de “Hype-chan” par les fans, il nous dit enfin son nom. Tsugumi Matsunae est apparu pour la première fois à la fin de TWEWY Solo Remix, l’adaptation du jeu aux appareils mobiles. Une image de la jeune fille au passage pour piétons de Shibuya avec la phrase «New 7 days» dans le centre commercial 104 nous a préparés, en 2012, pour la suite que nous verrons 9 ans plus tard.

Dans l’épilogue de TWEWY Final ReMix, elle est mentionnée dans la conversation comme “Une fille spéciale”, et apparaît errant dans les rues les yeux perdus. Cette fille a gardé les espoirs des fans depuis longtemps, et en 2021, il est temps de savoir qui elle est et de résoudre le mystère qui l’entoure. Il semble être lié à Rindo en quelque sorte…

Neo: The World Ends With You – Le bruit revient à Shibuya

Neo: Le monde se termine avec toi bande-annonce cache encore plus d’un secret, Et cela pose déjà assez de mystères pour nous! Comme prévu, il conserve l’esthétique urbaine et graffiti si caractéristique du titre original, ainsi que sa bande originale de 10. Il est temps d’attendre été 2021 pour comprendre cette suite prometteuse de l’un des meilleurs jeux Nintendo DS. En attendant, nous devons fantasmer sur ce que Nomura a préparé pour nous avec ce travail …

