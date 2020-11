La saga Square Enix continue de croître: après la série vient un titre de licence complètement original.

Et l’annonce tant attendue de Square Enix est arrivée. NEO: The World Ends With You est le nouvel opus de la licence, qui élargira ses vues avec un titre qui sera entièrement en 3D, comme on peut le voir dans la bande-annonce de présentation. Il arrivera à l’été 2021, à une date encore à déterminer, tant pour PS4 comme dans Commutateur Nintendo.

Il y a quelques jours, il y avait des spéculations selon lesquelles il y aurait des nouvelles concernant The Worlds Ends With You, puisque le site officiel du jeu avait lancé un compte à rebours. Le résultat est une nouvelle aventure qui a la particularité d’être totalement en 3D et d’élargir l’histoire de l’intrigue mettant en vedette Neku Sakuraba et sa compagnie. Comme l’a commenté la société japonaise, le jeu nous mettra dans la peau de Rindo, explorant Tokyo dans le but de découvrir les secrets de la Jeu de moissonneurs, un concours de survie pour la vie ou la mort. De plus, pour l’occasion, quatre nouveaux personnages ont été introduits: Rindo, Minanimoto, Fret et Nagi.

Le monde se termine avec vous pour recevoir l’anime en 2021Cela semble être de bons moments pour les amoureux de l’univers de The World Ends With You. En 2018, la version Remix pour Nintendo Switch a été publiée, donnant une nouvelle opportunité à ceux qui n’ont pas apprécié le jeu original, sorti en 2007 pour Nintendo DS, et qui a ensuite eu diverses adaptations pour appareils mobiles, jusqu’à l’arrivée de la version hybride susmentionnée. de Nintendo. Comme si cela ne suffisait pas aussi il y a un anime produit par Tetsuya Nomura et Takeharu Ishimoto, dont la première est attendue début 2021, et une nouvelle bande-annonce a récemment été diffusée.

Tetsuya Nomura lui-même, malgré plusieurs fronts ouverts avec des sagas comme Final Fantasy ou Kingdom Hearts, avait exprimé l’intention d’offrir plus de contenu sur le monde de The World Ends With You, et il semble que 2021 sera le moment idéal, à la fois que les fans fidèles depuis le début en tant que nouveaux visages entrent dans l’un des jeux Square Enix les mieux notés ces dernières années. Si vous voulez en savoir plus et rester au courant du lancement de cette suite, ne manquez pas notre analyse de The World Ends With You pour Nintendo Switch.

En savoir plus: NEO: The World Ends With You et Square Enix.

