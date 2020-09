La révélation multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War a eu lieu aujourd’hui, et voici les détails.

Comme détaillé dans Treyarch Call of Duty: Guerre froide Black Ops révélation multijoueur, la conception de la carte sera ancrée dans «le cadre réaliste et historique du jeu», vous plaçant au milieu du récit de la guerre froide du début des années 1980.

Les cartes multijoueurs vous emmèneront dans le désert angolais, les lacs gelés d’Ouzbékistan, les rues de South Beach Miami, et les eaux de l’Atlantique Nord et l’événement à Moscou.

Treyarch a appelé cela un petit tableau de cartes qui seront disponibles au lancement.

Voici un bref aperçu de certaines des cartes:

Armada: Sur la base de l’opération Azorian, les forces américaines et soviétiques arrivent au milieu de l’océan Atlantique Nord à la recherche d’un prototype de sous-marin nucléaire. L’ampleur de la guerre froide pourrait être inclinée en faveur de celui qui la récupère, que ce soit les Soviétiques qui la récupèrent ou que les États-Unis l’interceptent. Faites de la tyrolienne d’un navire à l’autre ou commandez des canonnières pour inverser le cours du combat.

Carrefour: Sur une route charnière vers l’Afghanistan au cœur de l’Ouzbékistan, les forces de l’OTAN sont mobilisées pour tendre une embuscade à un grand convoi militaire soviétique composé de lanceurs mobiles ICBM. Avec en toile de fond un désert soviétique gelé, un escadron du MI6 est prêt à combattre toutes les forces de Spetsnaz afin de sécuriser les informations top-secrètes détenues sur le convoi, ainsi que toutes les fournitures nécessaires pour les opérations futures. Utilisez des chars pour faire sauter les positions ennemies ou des motoneiges pour glisser derrière l’ennemi et briser ses lignes.

Miami: Grâce aux forces de la DGI engagées, Perseus a tendu une embuscade et a attaqué un transport pénitentiaire dans la célèbre South Beach de Miami afin de libérer un allié de confiance. Au milieu de la nuit, parmi une architecture Art déco vibrante et des néons, des forces spéciales de la CIA ont été dépêchées pour éliminer les forces DGI restantes et identifier les indices sur les allées et venues de Persée.

Moscou: Au cœur de l’URSS, une escouade Spetsnaz a été envoyée dans un refuge de la CIA compromis afin de sécuriser la zone, capturer tous les agents de la CIA restants et acquérir des informations supplémentaires sur les projets futurs de l’OTAN. Les premiers rapports indiquent que la zone est devenue chaude et que les combats se sont répandus dans les rues, ce qui a incité une deuxième équipe CIA-JSOC à arriver sur les lieux en renfort.

Satellite: Au plus profond des déserts d’Angola, en Afrique centrale, un satellite de reconnaissance top-secret de fabrication américaine connu sous le nom de KH-9 a été mis au sol, potentiellement par Persée. Les forces DGI engagées recherchent les informations sensibles qu’elles détiennent, tandis que l’escadron MI6 de l’OTAN a été dépêché pour sécuriser le site et éliminer les retardataires de la DGI.

Vous pouvez vous attendre au retour des modes de jeu tels que Contrôle, Domination, Kill Confirmed Search et Destroy, ainsi que Team Deathmatch. Vous pouvez également vous attendre à de nouveaux modes tels que Combined Arms, Fireteam et VIP Escort.

Armes combinées vous trouverez dans une bataille 12v12 avec des véhicules et peut être joué dans une poignée de modes d’armes combinées, y compris la domination, qui place plusieurs drapeaux autour d’une carte donnée pour que les équipes capturent et défendent.

Escorte VIP c’est exactement comme ça que ça sonne. Dans le mode 6v6, vous serez chargé de diriger un autre joueur, désigné comme VIP, vers la sécurité. Vous pouvez également gagner ce mode en éliminant l’équipe adverse. Un non-VIP qui meurt pendant le tour est éliminé jusqu’au prochain, mais un joueur abattu à zéro santé peut se défendre dans Last Stand ou être relancé par un coéquipier.

Ensuite, il y a Fireteam, un nouveau mode à 40 joueurs avec jusqu’à 10 équipes de quatre, où l’action est centrée sur les opérateurs et l’environnement dans lequel ils se battent. Le premier type de jeu Fireteam disponible s’appelle Bombe sale, et plus d’informations à ce sujet seront détaillées à une date ultérieure.

Scorestreaks faire un retour avec plusieurs changements importants. Dans ce nouveau système, le score gagné est conservé jusqu’à la mort. Les scores, et en particulier les récompenses haut de gamme, doivent «toujours être gagnés en gagnant beaucoup de points via un jeu d’élite».

Ceux qui enchaîneront plusieurs victoires avant la mort gagneront des bonus de score de séquence et auront des temps de recharge, empêchant les joueurs de «spammer» les scores de manière répétée.

En plus de ce qui précède, vous pouvez également vous attendre à quatre améliorations du mouvement:

Décollage Sprint – Les opérateurs reçoivent automatiquement une rafale de vitesse lors du démarrage d’un sprint, puis s’installent à la vitesse de sprint normale.

Glissement – Les diapositives commencent et se terminent dans une position accroupie pour un modèle de mouvement plus crédible.

Contrôle des pas – Un mouvement plus rapide fait plus de bruit, tandis qu’un mouvement plus lent ne produit pas autant de son. Les joueurs peuvent réduire davantage le bruit de leurs pas avec le retour du classique Ninja Perk.

Sauter – Attendez-vous à une hauteur plus naturelle dans les sauts, ce qui ralentit brièvement un opérateur lorsqu’il atterrit.

Vous pouvez également vous attendre à ce qu’un nouveau moteur de son d’arme vous donne une idée de ce qui est tiré sur vous et d’où cela vient.

Il y a aussi le système Create-a-Class qui est maintenant basé sur les machines à sous, et les améliorations de terrain qui sont des objets en jeu qui «aident votre équipe ou gênent vos ennemis» et peuvent être gagnés à temps dans le jeu avec un temps de recharge cela dure après la mort.

Les chargements peuvent également être équipés de jokers de changement de classe, qui peuvent offrir l’un des quatre avantages suivants:

Accorder huit accessoires pour une arme principale

Transportez jusqu’à six avantages

Doublez le nombre d’équipement létal et tactique donné lors du spawn

Offrez trois avantages de n’importe quelle catégorie, plutôt que d’être limité à un de chaque

Si vous souhaitez personnaliser vos armes principales ou secondaires, vous pouvez vous rendre chez l’armurier. Chaque arme principale peut être personnalisée avec jusqu’à 54 pièces jointes sur huit nœuds ou points d’attache différents, avec au moins six options par point d’attache. Les avantages et les informations moins avantageuses pour chaque pièce jointe seront affichés via un changement de pourcentage.

Sorti le 13 novembre, Call of Duty: Black Ops Cold War prendra en charge le jeu multiplateforme et intergénérationnel ainsi que la progression croisée pour toutes les plates-formes disponibles, y compris les PC, où Beenox est le développeur principal.

Si vous souhaitez essayer la version bêta, elle sera d’abord mise en ligne sur PS4 le 8 octobre. Elle s’ouvrira aux utilisateurs de PC et de Xbox One le 15 octobre.