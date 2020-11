Ubisoft a publié une déclaration détaillant les plans à venir avec le bac à sable londonien.

Il y a des nouvelles concernant Watch Dogs Legion, le dernier épisode des aventures du monde ouvert de Ubisoft, qui cette fois nous emmène dans un Londres dystopique où n’importe qui peut être le protagoniste. La société Gala a annoncé de nouvelles fonctionnalités et, comme c’est souvent le cas dans ce type de cas, il y en a une de chaux et une de sable.

La bonne nouvelle est que mise à jour du jeu 2.20 Il arrivera sur PlayStation, Xbox, PC et Stadia cette semaine, sans date précise. Parmi les ajouts, en plus de résoudre certains problèmes rencontrés par les joueurs dans ces premières semaines, l’inclusion d’un bouton d’enregistrement manuel en version PC. Ainsi que d’autres améliorations de stabilité pour les versions Xbox One, Series X | S et PS4.

Le mode en ligne Watch Dogs Legion n’arrivera pas avant 2021Le point négatif vient de l’annonce par Ubisoft de la Retard du mode en ligne prévu pour Watch Dogs Legion, qui arrivera début 2021, comme ils le prétendent. L’étude indique qu’ils veulent se concentrer sur la résolution des problèmes qui apparaissent dans la campagne et c’est pourquoi ils ont besoin de plus de temps pour tester l’expérience en ligne et qu’elle est prête sans revers.

Dans un proche avenir, ils se souviennent également qu’ils prévoient que des améliorations de stabilité et une optimisation sur PC soient disponibles le mois prochain, dans le but de atteindre un 60 FPS stable sur des équipements haut de gamme. Si vous voulez savoir comment le jeu s’est déroulé, ne manquez pas notre analyse de Watch Dogs Legion.

En savoir plus: Ubisoft et Watch Dogs Legion.

