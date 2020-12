Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 12h03

Hier, 343 Industries a révélé de nouvelles informations sur Halo infini. En plus d’annoncer la fenêtre de lancement du jeu, L’étude a révélé plus d’informations liées au multijoueur, qui sera gratuit.

Selon Christopher Blohm, concepteur principal de la progression pour Halo Infinite, le multijoueur aura des microtransactions, mais n’utilisera pas de boîtes à butin. De la même forme, le contenu que nous pouvons acquérir avec de l’argent réel est limité aux seuls éléments esthétiques. Voici ce qu’il a commenté:

«Oui, être gratuit signifie qu’il y aura des produits cosmétiques haut de gamme, mais les joueurs recevront toujours des tonnes de contenu de personnalisation grâce à des choses comme les campagnes en jeu, les défis, les capacités, les événements spéciaux, les récompenses héritées, comme le SR. 152 Récompense Halo 5, système de progression et plus encore. Il n’y a pas de boîtes à butin ».

D’un autre côté, Blohm a mentionné que ceux qui ne dépensent pas d’argent ne seront pas pénalisés, bien au contraire, puisqu’avec un travail acharné, ils pourront obtenir des contenus esthétiques de toutes sortes. Halo Infinite arrive sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC l’année prochaine, et voici à peu près quand cela se produira. De la même manière, vous pouvez voir ici plus de photos du jeu.

Via: Halo Waypoint

Comment faire en sorte qu’Amazon livre toujours vos commandes à temps?

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.