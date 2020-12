Depuis sa mise en vente en mars dernier, Animal Crossing: New Horizons n’a cessé de gagner des adeptes, et il n’y a rien de plus que de voir le nombre d’exemplaires vendus du dernier jeu de la saga du quartier. Après le dernier rapport financier, Animal Crossing: New Horizons dépasse les 26 millions d’exemplaires vendus dans le monde, atteignant la deuxième position des jeux les plus vendus sur Nintendo Switch. Il y a quelques jours, lors du gala des Games Awards, Animal Crossing: New Horizons a reçu le prix du “Meilleur jeu familial”, et il faut se rappeler qu’il a été nominé comme “Jeu de l’année”.

Le musée Thyssen ouvre ses portes dans Animal Crossing: New Horizons

Auparavant, nous avons vu des politiciens, des célébrités et de nombreuses marques se promouvoir dans Animal Crossing: New Horizons. Après le récif et le succès du dernier match des voisins, le Musée national Thyssen-Bornemisza Il ne veut pas rater l’occasion de rapprocher les œuvres de son musée des plus jeunes, surtout en ces temps de pandémie. Pour cette raison, la zone éducative du musée Thyssen-Bornemisza a encouragé la création d’un musée virtuel avec certaines de ses œuvres les plus connues.

Par conséquent, les joueurs d’aujourd’hui peut profiter des œuvres bien connu des peintres tels que Goya, Rubens, Carpaccio, Murillo et bien d’autres sous forme numérique. Vous pouvez télécharger et enregistrer l’œuvre de votre choix à l’aide d’un code QR via NookLink, ainsi que télécharger des vidéos qui vous aideront à mieux connaître le musée et ses œuvres. Pour télécharger ces QR codes, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Si vous le souhaitez, vous pouvez également partager vos peintures préférées sur les réseaux sociaux grâce au compte Twitter @EducaThyssen. Nous aimons tout ce qui mêle culture et jeux vidéo, et cette initiative du musée Thyssen nous semble spectaculaire.

Voir également

Source: communiqué de presse

en relation