Animal Crossing New Horizons est l’un des jeux qui a laissé le plus d’impact dans ce 2020 qui est sur le point de se terminer. Son importance a dépassé de loin le secteur lui-même, étant un refuge en période de pandémie et de confinement. Désormais, le jeu Nintendo va plus loin grâce à une belle initiative pédagogique du Musée national Thyssen Bornemisza.

Le Thyssen lance une initiative didactique à travers Animal CrossingLe musée Thyssen entend désormais atteindre Animal Crossing, rapprochant ses œuvres du jeu vidéo, faisant se transcender les deux composantes artistiques. De cette façon, et avec le musée virtuel qu’ils ont l’intention de créer sur leur île de jeux, apportera les collections du centre à des joueurs du monde entier, de manière originale et pédagogique.

Depuis le musée lui-même, ils indiquent que les joueurs pourront télécharger à l’aide d’un code QR et enregistrer différentes œuvres de Thyssen, d’artistes tels que Holbein, Carpaccio, Caravage, Rubens, Goya, Manet ou Cézanne à incorporer dans leurs propres îles via NookLink. Une mesure qui fait partie des actions éducatives développées par le Museo Nacional Thyssen-Bornemisza dans le but de promouvoir la sensibilité à l’art et à la culture.

Une manière nouvelle et artistique de décorer nos îles dans Animal Crossing, en apprenant en cours de route l’art que nous pouvons trouver dans le Thyssen fonctionne. Au fait, le jeu de Nintendo a été considéré comme l’une des meilleures inventions de 2020.

