Ce jeu vidéo des auteurs de Dynasty Warriors est sorti au Japon début 2020.

Disponible au Japon depuis début 2020, les fans de l’univers Persona attendent depuis longtemps l’actualité de Persona 5 Scramble et sa première sur Ouest, et ceux-ci nous parviennent via une fuite qui fixe la date de lancement du jeu de Omega Force et Koei Tecmo, en plus de confirmer également sa version pour Steam.

Au Japon, ce fut un grand succès commercial lors de sa premièreA défaut de recevoir une confirmation officielle d’Atlus, ce jeu d’action fera le saut vers l’Ouest après le nom de Persona 5 Strikers. Il le fera sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, comme initialement prévu, mais aura également une version PC. Et vous n’aurez pas à attendre longtemps pour en profiter, car sa date de sortie a été fixée pour le prochain 23 février de 2021.

La fuite s’est produite sur YouTube, où il a été possible de voir une bande-annonce du jeu vidéo avec la date de sortie à la fin de celui-ci. La date coïncide avec les déclarations précédentes des responsables, qui, déjà au cours des mois d’été, ont clairement indiqué que Persona 5 Strikers serait publié dans l’Ouest avant mars 2021. Cette nouvelle intervient quelques jours après la mise à jour des données de vente du grandes marques de Sega, avec l’univers Persona dépassant les 13 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Le fait que ce jeu, jusqu’à présent annoncé uniquement sur consoles, finisse également par sortir sur PC est le reflet du succès des ventes de Persona 4 sur Steam, car en raison de sa popularité, Sega a clairement indiqué qu’ils étudieraient l’adaptation d’autres de leurs grands jeux vidéo au PC.

Plus d’informations sur: Persona 5 Scramble, Persona 5 Strikers, Atlus, SEGA, Launch et Steam.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');