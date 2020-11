Grand succès pour l’Omega Force et le Nintendo musou, qui ont fait leurs débuts le 20 novembre sur Switch.

Les “musical«Ils sont vus comme un genre de niche, des propositions très suivies par leurs fans, mais qui ne touchent pas le grand public. Avec Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm, le Omega Force et Nintendo basé sur l’histoire de Breath of the Wild, les choses semblent être très différentes. Quatre jours seulement après sa première, Koei Tecmo confirme que le jeu dépasse le 3 millions d’exemplaires distribués dans le monde, un nouveau record pour l’entreprise.

Dans une déclaration publiée au magazine Famitsu, l’éditeur japonais a annoncé que expéditions de jeux dépassent déjà les 3 millions d’exemplaires distribués dans le monde, vraisemblablement entre les ventes numériques et les copies physiques. Ce n’est pas directement équivalent aux jeux vendus, du moins dans le cas des unités physiques, mais c’est quand même tout un exploit pour un jeu de ce genre.

Et, pour preuve, un détail important. Koei ajoute dans son message que les trois millions d’Hyrule Warriors: Age of Cataclysm représentent le nouvel enregistrement d’unités distribuées pour tout musou de la compagnie. Autrement dit, c’est déjà le musou le plus réussi de Koei de toute son histoire, malgré le durée de vie courte de ce jeu.

Un échantillon de le désir des joueurs pour recevoir une nouvelle aventure de The Legend of Zelda, en attendant ce tant attendu Breath of the Wild 2 qui continue de se développer. Si vous voulez savoir ce qui rend cette aventure Omega Force pour Nintendo Switch spéciale, dans notre analyse d’Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm, nous vous en parlerons.

