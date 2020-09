Capture d’écran: 505 jeux

Les propriétaires de la version originale de Control disent qu’ils ont récemment découvert qu’il était automatiquement passé à la nouvelle édition Ultimate qui garantit une mise à niveau gratuite vers les plates-formes de nouvelle génération, soulevant encore plus de questions sur les raisons pour lesquelles le processus de mise à niveau du jeu continue d’être un tel désordre.

L’éditeur du jeu, 505 Games, avait précédemment déclaré que la seule façon de passer aux versions PS5 et Xbox Series X de Control, plutôt que de les acheter purement et simplement, serait d’acheter l’édition Ultimate publiée plus tôt cette semaine. «Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de proposer un chemin de mise à niveau à tous les lecteurs Control existants», a écrit l’éditeur dans un article de blog le mois dernier. Mais les derniers développements ont remis en question cette explication.

Peu de temps après la mise en vente de l’édition Control Ultimate hier, certains utilisateurs de PS4 ont commencé à partager des rapports sur le forum de jeu ResetEra selon lesquels il avait remplacé leur version Deluxe existante achetée lors de la sortie initiale du jeu. «Je suis allé dans la zone de nouvelle version de la boutique ps4, il dit que je possède l’édition ultime de contrôle, j’ai acheté l’édition de luxe au lancement», a écrit une personne sur Twitter partageant une capture d’écran du PlayStation Store. Plus tard dans la journée, certains de ces mêmes utilisateurs PS4 ont signalé que leur accès à l’édition Ultimate avait été révoqué.

505 Games n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’édition Deluxe de 2019 était au prix de 80 $ et comprenait les deux extensions DLC du jeu, dont la plus récente, AWE, est sortie le mois dernier. L’édition Ultimate de cette semaine coûte 40 $ et comprend également les deux DLC. En outre, cependant, il comprend également une mise à niveau gratuite de la version PS5 du jeu lors de sa sortie plus tard cette année. L’édition Deluxe ne le fait pas, sauf pour les personnes dont les versions du jeu semblent avoir été échangées.

Comme quelqu’un d’autre sur Twitter l’a montré, la boutique Microsoft semble traiter l’édition Ultimate comme un bundle, informant les personnes qui possèdent la version de base de Control qu’elles possèdent déjà une partie du bundle. Alors, qu’est-ce qui les empêche de payer à la pièce pour le reste? Ce n’est pas clair, et ni 505 Games, ni Remedy Entertainment, qui a développé Control, n’ont fait beaucoup pour dissiper la confusion.