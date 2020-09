Le nouveau jeu vidéo de Leslie Benzies sortira l’année prochaine, selon un de ses amis.

Début 2016, l’un des principaux gestionnaires créatifs de Grand Theft Auto, Leslie benzies, il est sorti étrangement de Rock star. L’année suivante, Benzies a annoncé qu’il créait son propre studio (Build a Rocket Boy) et quelques jours plus tard, il a déclaré qu’il travaillait sur un nouveau jeu vidéo, Everywhere. Maintenant, le forum gtahouse et le streamer Killazspain ont commenté que le jeu pourrait sortir en 2021.

Il y a d’autres anciens employés de Rockstar dans le studio, mais on en sait peu sur Everywhere, à part que ce sera un jeu. multijoueur en monde ouvert qui, selon ses créateurs, brouille les frontières entre le réel et le virtuel. Mais, selon le forum thegtahouse, certains utilisateurs ont détecté un activité étrange sur l’Instagram de John Linden, Studio Head d’Activision (sur Call of Duty et Skylanders). Killazspain l’a également commenté dans un streaming et sur Twitter.

Les utilisateurs ont remarqué une série de Photographies de tilleul avec sa famille dans une caravane de luxe et avec lui logo de Partout dans le centre. Linden n’est initialement pas lié au jeu, mais ces utilisateurs ont décidé demandez-lui directement par message privé d’Instagram et leur a répondu, comme nous pouvons le voir dans le post. « C’est un nouveau jeu vidéo du créateur de GTA, J’espère qu’il sortira l’année prochaine. Le créateur est un de mes amis et c’est sa caravane », a-t-il commenté.

Bien sûr, la source est fiablecomme il est une personne proche de Benzies et de la caravane ne passe pas inaperçu. Peut-être que si le jeu est vraiment prévu de sortir en 2021, nous aurons des informations officielles dans les mois à venir.

En savoir plus: Partout, construisez un Rocket Boy, un nouveau jeu et Leslie Benzies.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["por-determinar"]).setTargeting("genre", ["acción","acción-y-aventura"]).setTargeting("game", ["everywhere"]).setTargeting("url_sha1", "7dbf13a80fc95ab7ce5744543439267658dfd8e5");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');