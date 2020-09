Il y a quelque temps, nous avons eu les dernières nouvelles du prochain match de Inazuma eleven, celui dont la sortie semble ne jamais se terminer, et cela peut durer un certain temps. Comme l’a confirmé Akihiro Hino, officier principal de LEVEL-5, le développement de ce jeu a été arrêté afin de prioriser Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y. Cela signifie-t-il que c’est une mauvaise nouvelle pour la plupart des fans de la saga du jeu qui parvient à mélanger les jeux de RPG et de football? Nous expliquons tout ce qui s’est passé dans les lignes suivantes!

Inazuma Eleven devra encore attendre le développement sur Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y

突然 で す が, イ ナ ズ マ 英雄 た ち の グ レ ー ト ロ ー ド は, ビ ジ ネ ス 上 の 事情 に よ り 妖怪 学園 を 優先 し 出 す こ と に な っ て し ま い ま し た. 再 開 の た め に は ヒ ッ ト に 繋 ぐ た め の 仕 掛 け お 膳 立 て が 必要 で ゲ ー ム 開 発 と 共 に 検 討中 で す。 今 回 良 い ゲ ー ム で あ る こ と を 重視 し 作 り あ げ る つ も り で す。 長 く お 待 た せ し 申 し 訳 訳 で で し 訳 訳 pic.twitter.com/AFox – 日 野 晃 博 (@AkihiroHino) 20 septembre 2020

Si vous êtes un peu fan de LEVEL-5, alors vous saurez que cette société de développement n’a pas le meilleur des temps, dérivée des développements plus qu’éternels de certains de ses prochains titres et des ventes pas très élevées des derniers qui sont arrivés. au marché. Ainsi, celui dont le développement a été redémarré plusieurs fois est le prochain Inazuma Eleven (que l’on ne sait même pas comment l’appeler après tant de changements de nom), mais maintenant il faudra attendre encore plus longtemps, car avant le développement de Yo- kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y. De plus, ce dernier titre de la saga des « fantômes » est sorti « incomplet » (vous recevrez du contenu gratuit et payant plus tard) et uniquement en numérique sur Nintendo Switch, de sorte que le l’entreprise obtient plus de fonds et peut alléger un peu sa situation; Et comme l’explique Akihiro Hino sur Twitter, ils ont également besoin du prochain titre sportif pour être un succès:

Désolé pour le message, mais pour des raisons commerciales, nous avons donné la priorité au développement de Yo-kai Academy Y par rapport à Inazuma Eleven: Great Road of Heroes. En ce moment, nous devons discuter en interne des fondations nécessaires pour faire d’Inazuma Eleven un titre réussi, afin que le développement puisse se poursuivre. Nous mettons tous nos efforts pour faire un bon match. Veuillez nous pardonner la longue attente.

Donc, nous ne savons pas quand ce prochain titre Inazuma Eleven arrivera enfin, alors vous feriez mieux de vous asseoir et de regarder de près Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy ET pour avoir une idée du moment où LEVEL-5 reprendra le développement. .

