Les braves gens de 8BitDo savent comment assembler des contrôleurs attrayants. Il s’agit de leur nouveau bâton d’arcade pour PC et Nintendo Switch. Il est super modifiable, prend en charge les connexions filaires et Bluetooth, permet une cartographie facile des boutons et possède même une fonction turbo. Toute cette technologie, mais cela ressemble toujours à un voyageur dans le temps de l’époque de la NES.

Le bâton d’arcade 8BitDo à 90 $ est conçu pour les fans de jeux de combat sur PC ou Switch qui veulent un contrôle ultime sur leur contrôleur. S’ils veulent le déchirer et remplacer toutes les pièces, ils peuvent le faire. S’ils veulent télécharger des logiciels et tout remapper, très bien, allez-y. La plaque de montage universelle prend en charge les mèches Sanwa, Seimitsu, Happ et IL.

Il est destiné aux personnes qui pourraient avoir besoin de basculer le stick de la fonctionnalité analogique de gauche à droite. Il y a un interrupteur pour cela. L’un des deux commutateurs, l’autre basculant entre l’entrée Nintendo Switch et l’entrée PC.

Je joue à pas mal de jeux de combat sur mon PC, mais j’ai déjà un stick arcade incontournable. Je ne joue pas à beaucoup de jeux de combat sur ma Switch. Le 8BitDo Arcade Stick n’est peut-être pas pour moi.

Là encore, c’est très joli. Ah, prendre des décisions.