Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 19:14

Il est plus que clair que Les Avengers de Marvel s’est avéré être un échec commercial pour Square Enix et Crystal DynamicsCependant, il est applaudi que ses développeurs n’aient pas abandonné et continuent de s’efforcer de faire avancer le jeu avec du nouveau contenu. La mauvaise nouvelle est qu’une partie de ce qui viendrait avec le personnage DLC de Kate évêque a de nouveau été retardé.

Via Twitter, le compte officiel du jeu a confirmé que Kate évêque devrait toujours faire ses débuts le 8 décembre, mais la version Oméga des niveaux Mission super-adaptoïde et laboratoires de clonage AIM Ils n’arriveront pas avec cette mise à jour, et nous devrons attendre encore un peu pour en profiter.

Une autre mauvaise nouvelle est que ses développeurs n’ont pas révélé exactement quand on peut anticiper ces niveaux, mais ils promettent de le partager avec nous dès qu’ils pourront définir une date. Pendant ce temps, ceux qui continuent de jouer Les Avengers de Marvel, ils peuvent profiter d’un nouveau héros la semaine prochaine.

La source: Avengers de Marvel

Jim Ryan félicite les gagnants des PlayStation Awards avec une vidéo intéressante en japonais

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.