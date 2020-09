Par Rodolfo León

21/09/2020 19h50

En dépit d’être un jeu avec un grand nom derrière lui, Avengers de Marvel il n’a pas répondu aux attentes des fans et le produit sur lequel nous avons mis la main n’était certainement pas sans défauts. Square Enix et Crystal Dynamics ils se sont engagés à résoudre la grande majorité d’entre eux, et comme on nous l’avait dit il y a quelques semaines, ils ont publié un gigantesque patch qui résout «plus d’un millier de problèmes».

La mise à jour V1.3.0. apporte avec lui une énorme série d’améliorations et de corrections pour des milliers de problèmes signalés pour les joueurs. Des modifications du gameplay aux bugs de progression, les joueurs devraient Avengers de Marvel avoir une expérience beaucoup plus satisfaisante avec ce titre à partir de maintenant.

Par exemple, les ennemis utilisant des attaques à distance seront désormais beaucoup moins agressifs, et les adaptoïdes ont reçu des ajustements de leur modèle d’attaque et de comportement afin que les joueurs puissent les éliminer plus facilement. De même, certains bugs de progression dans la campagne ont été corrigés et tout devrait se dérouler comme il se doit.

Dernier point mais non le moindre, certains trophées et succès buggés devraient déjà être déverrouillables à partir de cette nouvelle mise à jour, bien que certains joueurs signalent qu’ils ne peuvent toujours pas les déverrouiller, cette solution semble donc dépendre de l’utilisateur.

