Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

2021 sera une année difficile pour l’industrie cinématographique car les effets de la pandémie au niveau commercial continueront d’être présents et dans certains cas, il est un fait que les choses auront changé à jamais. Cependant, en attendant le meilleur scénario possible, les maisons de production espèrent que les premières pourront avoir lieu l’année prochaine et dans le cas de ceux qui attendent le film Mortal Kombat, il y a de bonnes nouvelles.

Il y a quelques instants, Todd Garner, l’un des producteurs du film Mortal Kombat, a révélé via son compte Twitter que le film d’action en direct inspiré de la franchise de jeux de combat à succès sortira le 16 avril, mettant Mettez fin aux rumeurs d’un retard indéfini, car la première fenêtre était prévue pour le début de l’année prochaine.

Bande-annonce de la nouvelle année. Désolé, il a fallu si longtemps pour sortir ça. pic.twitter.com/Jku86FYKo2 – Todd Garner (@Todd_Garner) 14 décembre 2020

Dans le cadre de la révélation, le producteur a montré le logo final du film, qui comprend l’emblématique dragon Mortal Kombat et la date de sortie. En outre, et étant une propriété de Warner Bros., le film Mortal Kombat verra une première simultanée dans les salles et via HBO Max à la date susmentionnée.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source