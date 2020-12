Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 15/12/2020 15h06

Il n’y a pas longtemps, il a été révélé qu’un redémarrage de Resident Evil pour le cinéma, il était déjà en production. Ce nouveau travail sera plus attaché au travail de Capcom, et mettra en vedette la participation de personnages tels que Leon S. Kennedy et Chris Redfield. Maintenant, aujourd’hui, il a été confirmé que ce nouveau film sortira en septembre 2021.

Selon le site Constantin Film, la maison de production de ce redémarrage, Le nouveau film Resident Evil sortira le 9 septembre 2021. De la même manière, on ne parle d’une première que dans les cinémas. Cependant, ces plans pourraient être modifiés à l’avenir. Parallèlement à cela, une série de photos ont été partagées qui nous montrent un peu plus à l’intérieur du manoir Spencer.

Hanna John-Kamen, Kaya Scodelario et Robbie Amell joueront respectivement Jill Valentine, Claire Redfield et Chris Redfield, et le film mettra en vedette d’autres personnages centraux de Resident Evil tels que Leon S. Kennedy et Albert Wesker. J’espère que nous aurons plus d’informations, ou une bande-annonce, à l’avenir.

