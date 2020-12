Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Un titre indépendant prometteur en route est Cris Tales. À plusieurs reprises, nous vous avons parlé de ce titre développé par le studio colombien Dreams Uncorporated, qui est frappant pour être un jeu de rôle au tour par tour qui fonde son système de jeu sur des mécanismes de manipulation du temps intéressants. Si depuis que vous avez entendu parler du titre, cette prémisse vous intéressait, alors il y a de bonnes nouvelles, car les responsables de celui-ci ont partagé un gameplay étendu.

Comme nous vous l’avons informé, Cris Tales utilisera le passé, le présent et le futur pour présenter des approches intéressantes du combat et comment progresser dans l’histoire, puisque le joueur pourra voir à travers des cristaux comment chaque période affecte un certain espace. de l’univers du jeu, qui apparaissent simultanément à l’écran, les éléments ont donc dû être conçus au moins 3 fois.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Cris Tales a été retardé et n’arrivera pas en 2020.

Cris Tales vous permettra de prendre des décisions et d’influer sur l’avenir de l’histoire

Pour en savoir plus sur ce mécanisme, le développeur Dreams Uncorporated et SYCK et le distributeur Modus Games ont partagé un gameplay de près de 15 minutes, dans lequel les joueurs sont autorisés à jeter un nouveau regard sur les énigmes qui les attendent dans le titre indépendant.

Dans la vidéo, vous pouvez également voir que Crisbelle, la protagoniste du jeu, sera non seulement en mesure de prendre des décisions lors de combats au tour par tour, mais que dans l’histoire, il y aura des moments où ses décisions affecteront l’avenir de l’histoire et pourront être vues à travers les cristaux.

Nous vous laissons la bande-annonce ci-dessous, qui ne montre qu’une petite partie de l’ensemble du jeu, qui offrira à la fin environ 20 heures de divertissement, des dizaines d’ennemis, des boss uniques et un grand nombre de missions.

Qu’as-tu pensé de la nouvelle bande-annonce? Êtes-vous intéressé par ce jeu? Dites le nous dans les commentaires.

CrisTales devrait faire ses débuts au début de 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et Google STADIA. Vous pouvez en savoir plus si vous visitez cette page ou vous pouvez même essayer une démo aussi.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source