Sony a publié un Nouveau trailer spectaculaire pour Demon’s Souls, l’un des jeux exclusifs qui accompagnera la PlayStation 5 lors de son prochain lancement 12 novembre (18 du même mois en Europe). La bande-annonce nous montre différentes séquences avec gameplay, y compris la confrontation avec des boss. Au moins dans la section audiovisuelle, il semble que le remake ne décevra personne et profitera vraiment du potentiel technique de la nouvelle console.

Bluepoint Games, le studio responsable de Demon’s Souls, a déclaré à Polygon que tout le contenu du jeu original serait présent dans le remake. Cependant, aussi offrira quelques nouvelles qui pour le moment ils ont préféré garder un secret: “Il y a beaucoup de nouveau contenu que nous ajoutons au jeu que les fans peuvent découvrir et apprécier. Il y a beaucoup de choses que je pense que les fans diront:” C’est incroyable. Excellent. Vous savez, non Je savais qu’ils mettaient ça dans le jeu », a déclaré Gavin Moore, directeur créatif du titre.

L’étude a également apporté des améliorations à l’interface graphique du jeu pour le rendre plus convivial. Ils ont également corrigé des bugs qui étaient présents dans le titre PS3, bien qu’ils en aient gardé certains qui étaient considérés comme des mèmes par la communauté. De toute évidence, ce sont des bugs qui n’affectent pas l’expérience globale de Demon’s Souls. Pour sa part, les dialogues ont été réenregistrés à partir de zéro, certains même avec de nouveaux acteurs de la voix.

En ce qui concerne les visuels, les joueurs peuvent profiter de Demon’s Souls de deux manières. Le premier, en résolution 4K natif et 30 FPS. L’autre est un mode “Performance” avec résolution 4K dynamique et 60 FPS. Ce dernier sera idéal pour réagir plus rapidement aux attaques ennemies, selon Moore. Bien qu’il y ait des améliorations évidentes dans la modélisation des ennemis et dans le protagoniste lui-même, Bluepoit a écouté les retours de la communauté pour refaire ceux de certains méchants.

Enfin, Demon’s Souls profitera des nouveautés du DualSense et du SSD haute vitesse de la PS5: “Vous n’avez plus à attendre trois minutes pour que le jeu se charge après votre mort. C’est de là que vient une grande partie de la frustration de l’original. “. Heureusement, les temps de chargement seront instantanés. Avec le contrôleur, il sera possible de “ressentir” diverses situations de jeu grâce au retour haptique et à la résistance des déclencheurs. “Jouer avec les réponses haptiques peut vraiment faire une grande différence, cela rend le combat plus difficile et plus sombre. Vous sentez vraiment le métal frapper le métal grâce à votre commande”, a déclaré le manager.