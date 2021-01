Un profil LinkedIn précise les détails du projet qu’Arkane Austin et Harvey Smith ont en main.

Studios Arkane se concentre actuellement sur le développement de Deathloop, bien que son équipe nord-américaine à Austin, Texas, travaille également sur un deuxième projet à l’improviste. Ce n’est pas nouveau, en septembre nous vous informions qu’Arkane Austin recrutait des ouvriers pour un nouveau développement Triple A. Et des mois plus tard, à l’occasion de Fun & Serious à Bilbao, le créateur de Deus Ex Harvey Smith a reconnu qu’il travaillait sur un projet inopiné à l’intérieur d’Arkane.

Eh bien, comme ils l’ont remarqué dans Game Reactor, le profil LinkedIn de l’un des développeurs de l’étude présente un petit détail – mais important – sur la nature de ce jeu à l’improviste. Dans son compte, Lisa Charriere, artiste principale des effets spéciaux, passe en revue les projets sur lesquels elle a travaillé au cours de sa carrière professionnelle, de son passage chez Sony Online Entertainment à ce dernier. deux ans et demi chez Arkane Austin.

Bande-annonce de Deathloop, l’un des projets actuels d’Arkane

Deux ans, au cours desquels le seul jeu qu’il mentionne est un “projet inopiné en Unreal 4 (fantaisie)Je veux dire, sur la base de son profil professionnel, il semble assez sûr de dire que le prochain jeu d’Arkane Austin sera un aventure fantastique développé avec Unreal Engine 4. Rappelons que les offres d’emploi de septembre indiquaient déjà l’utilisation du moteur Epic Games, ce qui signifie aussi un changement pour le studio du Texas: Dishonored 2 a utilisé le “Void Engine” d’Arkane basé sur la technologie id Software, tandis que Prey a utilisé le CryEngine.

Bien que, oui, le premier Dishonored ait été créé avec Unreal Engine 3. Il est difficile d’apprécier une quelconque tendance en termes d’utilisation de moteurs, on ne sait donc pas si ce jeu de fantasy sera lié à une saga précédente, ou s’il le sera d’une nouvelle IP par l’étude. Quelque chose qui ne serait pas étrange, étant donné que Bethesda s’aventure déjà avec tout: hier, nous avons appris que le studio Wolfenstein travaille sur un nouveau jeu Indiana Jones. Mais revenons à Arkane, et en attendant d’en savoir plus sur ce projet, voici notre bande-annonce de Deathloop et l’interview de son réalisateur.

