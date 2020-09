Photo: Riot Games

Le dernier jeu de plateau officiel de League of Legends était une affaire assez somptueuse, une expérience de tower defense avec de jolies miniatures et des idées sympas. Le second, Tellstones, est … moins ambitieux.

Tellstones: King’s Gambit est un simple jeu de mémorisation et de bluff, pour 2 ou 4 joueurs, qui ne prend qu’environ 10 minutes à jouer (et parfois beaucoup moins).

Le jeu se déroule sur un petit morceau de tissu, sur lequel les joueurs se relaient pour ordonner à l’autre joueur d’agir. La plupart de ces actions tournent autour de placer, déplacer, cacher et révéler des jetons, l’essentiel de Tellstones étant qu’il s’agit d’un jeu de tasse / coquille.

Alors que des points individuels sont attribués pour la réalisation de petits exploits, vous pouvez gagner (ou perdre) tout le jeu à la fois si vous êtes en mesure de vous vanter, puis identifiez correctement tous les jetons à l’envers. Se vanter et se tromper, cependant, et vous perdez instantanément.

C’est bon? Cela peut être drôle lorsque vous vous trompez, et c’est assez satisfaisant lorsque vous y parvenez, car c’est tout un jonglage à essayer de garder une trace d’un certain nombre de jetons cachés à la fois.

Une question à laquelle je n’arrêtais pas de revenir pendant mon temps limité avec le jeu était pourquoi? À qui est-ce destiné? Pourquoi cela a-t-il, ou a-t-il besoin de la licence League of Legends, alors qu’il ne fait absolument rien avec? Il n’y a rien ici que je n’aime pas, mais rien ne m’obligeait à m’en tenir une fois que j’avais joué quelques tours et appris les bases non plus, ni rien ici qui me donnait envie de le recommander à des amis de jeux de société (ou même à League des fans de Legends).

Il se sent juste rapide et jetable, comme un jeu de jeu ou une partie de poker.

C’est un peu difficile alors que cela coûte 30 $. C’est un accompagnement de frites, pas un plat principal, et c’est beaucoup d’argent pour une expérience de table aussi éphémère. Si vous l’obtenez, cependant, vous pouvez au moins dire où cet argent est allé, car les valeurs de production sont luxueuses. En effet, c’est l’une des plus belles expériences en petites boîtes que j’ai jamais vues en chair et en os.

Tellstones est livré dans cette boîte en métal exquise qui s’ouvre comme un étui à médaille de science-fiction, et les pièces du jeu sont grandes, brillantes et lourdes. C’est peut-être une expérience légère, mais au moins c’est une expérience premium.

