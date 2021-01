Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La scène du jeu indépendant a décollé au cours de la dernière décennie et l’un des représentants les plus réussis a été Hotline Miami, en particulier pour sa proposition qui s’est avérée originale et attrayante. Si après avoir joué cette franchise, vous êtes devenu fan du travail de Jonatan Söderström, créateur responsable du titre, alors il y a des raisons d’être excité, car Söderström, il semble que sa nouvelle production soit sur la bonne voie, mais prévient que cela ne pourrait pas plaire à tous les fans.

L’année 2021 vient de commencer et de nombreux créatifs sont très enthousiasmés par leurs projets. Parmi eux, Jonatan Söderström, connu pour être le co-concepteur et programmeur de la série Hotline Miami.

Pour fêter la nouvelle année, le développeur suédois a décidé de partager un aperçu de son projet avec ses followers via Twitter. Dans le message, Söderström a commenté avoir annoncé que le nouveau jeu développé par le studio indépendant Dennaton Games est un projet passionné, il ne sait donc pas si cela plaira à tout le monde, car il a averti qu’il pourrait générer des sentiments mitigés.

Le nouveau jeu de Dennaton Games horrifiera ou ravira les joueurs

«C’est le Nouvel An et j’aimerais pouvoir écrire sur ce sur quoi nous travaillons. C’est un projet passionnel donc je ne sais pas qui l’appréciera. Mais je suis sûr que certaines personnes seront horrifiées et d’autres seront ravies! J’espère qu’ils auront une 2021 relativement merveilleuse », a commenté Söderström.

Malheureusement, la création n’a pas partagé plus de détails à ce sujet et on ne sait pas si en 2021 d’autres seront révélés sur ce projet. En raison du peu de détails, il est difficile de savoir dans quel sens votre jeu vidéo pourrait horrifier certaines personnes; cependant, il est presque certain que les fans de Hotline Miami et Hotline Miami 2: Wrong Number devraient avoir hâte de voir ce jeu, et il est fort possible qu’ils l’aiment.

Hotline Miami a fait ses débuts en 2012 grâce au soutien du distributeur Devolver Digital et après son succès sur PC et consoles, Dennaton Games a travaillé sur une suite Hotline Miami 2: Wrong Number, arrivée en 2015. Depuis, aucun nouveau titre n’est arrivé. de ce développeur au-delà d’une option pour éditer les niveaux pour ce dernier titre. Cependant, en 2019, la Hotline Miami Collection a été lancée pour Nintendo Switch, qui est désormais également disponible sur d’autres plates-formes. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Hotline Miami en visitant cette page.

