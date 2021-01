Le créateur Bethesda agit en tant que producteur exécutif de cette aventure avec LucasFilm et MachineGames.

Quelle semaine de nouvelles que nous avons… Et l’année vient de commencer! Mais, en trois jours, le retour de LucasArts sous le nom de LucasFilm Games a été annoncé, le développement d’un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert avec Ubisoft Massive, et quelque chose qui a sûrement apporté une larme à plus de fan de films d’aventure: le retour d’Indiana Jones aux jeux vidéo avec un nouveau projet de la main de MachineGames, étude responsable du dernier Wolfenstein.

Alors que l’équipe suédoise est chargée de donner vie à la prochaine aventure d’Indy, Todd Howard au poste de producteur exécutif du jeu, l’un des visages les plus reconnaissables de Bethesda qui semblait déjà anticiper l’annonce de ce jeu dans une vidéo de son il y a trois mois. Le fait est que ce Ce n’est pas le seul projet Triple A que le réalisateur nord-américain a en main, avec des jeux comme Starfield et The Elder Scrolls VI qui font facilement partie des titres les plus attendus du moment. Et avec cela, il est normal qu’il y ait ceux qui s’inquiètent de leurs développements.

Ses développements ne sont pas affectés par l’actualité du jour Pete hinesEh bien, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Le travail d’Howard dans le nouveau jeu Indiana Jones n’affectera pas les développements de ses autres projets. Du moins Pete Hines, vice-président du marketing et des communications de Bethesda, garantit par le biais de son compte Twitter personnel: «Todd est actuellement producteur exécutif. dans de nombreux autres projets de Bethesda Game Studios et au-delà, comme la série télévisée Fallout. Il se concentre toujours sur la réalisation du prochain Starfield et The Elder Scrolls VI, tous deux ne sont pas affectés pour les nouvelles d’aujourd’hui. “

La date de sortie de The Elder Scrolls VI et Starfield, un mystère

Bien que les paroles de Bethesda indiquent clairement que le jeu Indiana Jones n’affectera pas ces autres développements, la vérité est que le date de sortie pour The Elder Scrolls VI et Starfield ils continuent de paraître loin. Deux projets dont les plateformes et les consoles sont également inconnues, après le rachat de Bethesda par Microsoft (Xbox). Ce que l’on sait pour le moment, c’est que Starfield sera une aventure pour un seul joueur, et qu’il promet d’être la plus grosse révision du moteur graphique Bethesda depuis la première d’Oblivion.

Nous serons très attentifs au cas où ce 2021 donnez-nous de nouveaux détails à propos de Starfield et The Elder Scrolls VI. Mais, pour ceux qui s’intéressent à l’archéologie et aux trésors, dans cette vidéo, nous passons en revue tout ce que nous savons sur le jeu Indiana Jones de Bethesda. De même, et suite à l’actualité d’hier, nous vous proposons également une deuxième vidéo où nous passons en revue ce qui est lié à l’autre grande annonce de LucasFilm: c’est tout ce que nous savons sur Star Wars d’Ubisoft.

