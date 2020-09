The Solitaire Conspiracy proposera une performance spéciale du journaliste américain Greg Miller.

L’un des noms qui a fortement sonné sur la scène des jeux indépendants est celui de Mike Bithell, créatif derrière des titres comme Thomas Was Alone, Volume et John Wick Hex. Parce que 2020 a été une année très différente à tous égards, Bithell s’est tourné vers un tweet pour annoncer leur prochain jeu qui se prépare pour une première Steam dans deux semaines, la prochaine 6 octobre.

The Solitaire Conspiracy comprendra trois modes de jeu qui garantissent une valeur de rejouabilité abondante.Le nom de ce nouveau jeu est La conspiration solitaire et mélangera la stratégie de Jeu de cartes Solitaire avec une histoire originale comme celles qui caractérisent le reste des jeux de Bithell, en plus de trois modes de jeu qui assurent une rejouabilité abondante. Selon la description du produit sur sa page Steam, The Solitaire Conspiracy provient de une variante de solitaire connue sous le nom de Callejones y Calles, mais ajoute des pouvoirs qui ont à voir avec les personnages d’une histoire d’espionnage racontée dans le jeu. Un détail intéressant est que le célèbre journaliste américain Greg Miller Kinda Funny Games aura une performance spéciale en mode campagne.

La description du jeu indique également qu’il s’agit le troisième jeu d’une série connue sous le nom de Bithell Shorts qui, comme son nom l’indique, sont de courts projets entre les principaux jeux du studio de Mike Bithell, bien que l’annotation soit faite qu’il n’est pas lié à Subsurface Circular et Quarantine Circular qui avaient à voir les uns avec les autres.

Si vous êtes intéressé par ce jeu particulier, vous pouvez consulter sa fiche produit sur Steam, où vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits.

En savoir plus: The Solitaire Conspiracy, Indie et Mike Bithell.











googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["none"]).setTargeting("publisher", [""]).setTargeting("genre", [""]).setTargeting("game", [""]).setTargeting("url_sha1", "350a4be14142f0aa34f0f11a1c0dd949a0b9db83");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');