Ce RPG en monde ouvert est développé par Avalanche Software, auteurs de Disney Infinity.

Mauvaise nouvelle pour les fans de l’univers Harry Potter. L’héritage de Poudlard, le nouveau jeu basé sur la licence de films et de livres de JK Rowling, n’arrivera pas avant 2022. L’annonce s’accompagne d’une brève déclaration publiée sur les réseaux sociaux, c’est l’un des premiers retards retentissants de l’année qui vient de commencer.

Le jeu a été annoncé en septembre 2020 et est développé par Logiciel d’avalanche. La déclaration officielle remercie les fans pour leur soutien depuis que l’annonce de Hogwarts Legacy est devenue officielle, tout en indiquant qu’ils ont besoin de plus de temps pour créer la meilleure expérience possible pour l’univers de magie qu’ils développent, et qu’elle arrivera en 2022. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Nous donnerons au jeu le temps dont il a besoin«Nous tenons à remercier les fans du monde entier pour avoir accueilli l’annonce de Hogwarts Legacy. Créer la meilleure expérience pour cet univers de magie est essentiel pour nous et nous donnerons au jeu le temps dont il a besoin », indiquent-ils dans le communiqué.

Hogwarts Legacy est un RPG du monde ouvert dans lequel nous prendrons le contrôle d’un étudiant en magie de l’école de Poudlard, offrant un point de vue différent et plus personnel de la saga des livres et des films mettant en vedette Harry Potter et sa compagnie. Promettre liberté de mouvement et nombreuses options pour les joueurs, suivant les bases de tout jeu de rôle, offrant un développement plein d’aventures.

Maintenant, il va falloir attendre pour en savoir plus et savoir si le jeu libérera la magie des promesses. En ce moment, sa bande-annonce est devenue l’une des plus regardées sur la chaîne PlayStation, signe évident de l’anticipation qu’elle suscite. Le débat sur la présence de JK Rowling dans le développement, qui ne sera pas directement lié aux travaux, a également été au centre de la polémique.

