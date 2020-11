C’est une option qui a toujours été étudiée, mais finalement, Metro s’est concentré exclusivement sur le jeu en solo.

La Saga Metro il vient de fêter son dixième anniversaire, et l’annonce a été célébrée avec la confirmation de l’arrivée de Metro Exodus sur PS5 et Xbox Series X avec des améliorations techniques pour profiter des avantages techniques des nouveaux systèmes. Mais il y a plus de nouveautés qui raviront les fans de la licence; bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails, Jeux 4A travaille sur une nouvelle tranche et dans celle-ci, en plus de profiter de l’expérience des trois tranches précédentes, ils veulent ajouter une nouvelle section dans la licence.

4A Games confirme qu’ils travaillent sur un nouveau jeu de la saga et qu’il pourrait avoir du multijoueurDe l’étude responsable, ils indiquent que l’essence de Metro est l’histoire d’un joueur, ce qui est comme s’inspirer des romans de Dmitry Glukhovsky Ils ont réussi à éblouir des millions de fans, de Metro 2033 au Metro Exodus susmentionné. Mais ils ont de l’ambition et disent qu’ils ont l’intention d’ajouter une sorte de section multijoueur à leur prochain travail. «Notre idée n’a jamais dépassé la phase de prototype, mais Avec l’expérience de Saber dans le jeu en ligne, nous explorons maintenant activement les concepts multijoueurs pour donner une nouvelle expérience au monde de Metro », déclare l’étude dans son dernier article de blog officiel.

De plus, 4A Games indique qu’ils s’engagent à «tout ce que nous faisons cela n’enlève rien à nos ambitions pour un joueur. Il est encore tôt, aucune des pensées ci-dessus ne signifie que le prochain jeu Metro sera uniquement multijoueur, ou qu’il aura une campagne solo et multijoueur dans le même pack. Nous travaillons toujours sur les plans. “

Depuis 3DJuegos, nous avons récemment pu parler avec le producteur exécutif de 4A Games, qui nous a expliqué les raisons pour lesquelles ils n’ont pas décidé d’inclure une facette multijoueur en ligne dans la saga: “Toute expérience multijoueur il était hors de notre portée en termes de ressources et de temps dont nous disposions, et nous ne savions pas comment nous pourrions intégrer cela dans l’expérience Metro et faire en sorte que cela se sente bien non plus. “Maintenant, il semble qu’ils aient les moyens de réussir.

En l’absence d’en savoir plus sur lui avenir de la saga Metro, et une fois que le studio a confirmé que ce n’est un secret pour personne qu’il travaille sur un nouveau jeu vidéo, vous pouvez jeter un œil au rapport dans lequel nous passons en revue les clés de son succès. Et vous pouvez également consulter notre analyse Metro Exodus.

